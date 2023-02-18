98歲的美國前總統吉米·卡特將接受安寧療護

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據卡特中心2月18日發表的聲明介紹，美國前總統吉米·卡特（Jimmy Carter）在幾次短期住院後決定接受安寧療護（hospice care）。現年98歲的卡特曾擔任第39任美國總統。

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卡特中心周六通過聲明表示：“在經歷了一系列短暫的住院治療後，美國前總統吉米·卡特今天決定在家中與家人一起度過他剩下的時間，並接受安寧療護，而不是接受額外的醫療干預。他得到了他的家人和他的醫療團隊的全力支持。卡特家族要求在這段時間內保持隱私，並感謝他的許多仰慕者所表現出的關心。”

美國第39任總統卡特去年10月年滿98歲。他曾於2015年被診斷出患有腦癌，2019年在家中嚴重摔倒，但他都還是挺了過來。卡特在1976年的總統選舉中獲勝，當時他以一個名不見經傳的民主黨籍佐治亞州州長的身份開始競選。他後來在大選中擊敗了共和黨籍福特總統。他只做了一個總統任期，在1980年被共和黨人里根擊敗。

在里根擔任總統後，卡特與他的妻子羅莎琳·卡特一起創建了卡特中心。近年來，受新冠疫情影響，卡特一直保持着低調的公眾形象，但繼續對民主政治所面臨的風險發表意見。