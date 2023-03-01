普京稱準備向習近平展示莫斯科地鐵大環線

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據塔斯社報導，俄羅斯總統普京3月1日表示，他正在準備與中國國家主席習近平在莫斯科會面，並將向中國代表團展示莫斯科地鐵大環線（BRL）的運行情況。

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莫斯科地鐵大環線最後開通的九個車站已經投入運營。普京當天以視頻會議的方式出席了該項目的開通儀式。莫斯科市長索比亞寧、莫斯科地鐵員工和建築人員參加。據了解，莫斯科地鐵大環線是分段建造和開通的，第一段於2018年2月通車，最後九個站點星期三投入運營。

據克林姆林宮介紹，莫斯科地鐵大環線已成為俄羅斯最大規模的地鐵建設項目，也是近幾十年來世界範圍內完成的最大項目之一：70公里的鐵路線，31個車站和3個電力庫。新線路的啟動將改善莫斯科市34個區330萬人口的交通服務，也將大大減少其他線路的負荷。在許多線路上，每天的旅行時間預計將縮短達45分鐘。

普京周三在視頻講話中表示：“今天，我們正在啟動莫斯科地鐵大環線的九個車站。這是這個大型建築項目的最後階段。索比亞寧先生定期向我彙報其進展情況。現在，整個環形線已經完全投入使用，乘客可以使用其所有的車站。我想向莫斯科和莫斯科地區的人們祝賀這一令人驚嘆的時刻。”

普京在講話中說：“長達70公里的大環線是世界上最長的地下環線，甚至比目前的領頭羊——我們中國朋友的北京地鐵的環線還要長。我計畫與中國國家主席會面，如果議程允許，我們將很高興向客人展示它。至少，我認為代表團的成員應該能夠看到它（大環線）。”

據塔斯社報導，2月22日，在與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅的會談中，普京表示，預計習近平將訪問莫斯科。據悉，中國鐵建俄羅斯有限公司參加了部分路段的建設工程。