美國會眾議院金融委員會通過10項挺台灣抑制中國法案

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美國國會眾議院金融委員會2月28日通過10項支持台灣、抑制中國經濟實力的法案，從經濟角度嚇阻中國犯台並確保台灣國際參與；外交委員會審查《台灣保證法修正案》，要求國務院更新台灣準則。

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政治新聞網站（Politico）形容這是國會的“大團結”。

金融委員會通過的支持台灣法案，鼓勵台灣加入國際貨幣基金組織(IMF)，並將在中國威脅台灣安全情況下，把中國排除在20國集團(G20)等全球組織之外。通過的十項法案還包括：要求美國政府審查為中國高級官員服務的金融機構、委託財政部就與中國金融業相關的全球經濟風險進行調查等；還包括《台灣衝突嚇阻法案》(Taiwan Conflict Deterrence Act)、《保護台灣法案》(Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to (PROTECT) Taiwan Act)與《不歧視台灣法案》(Taiwan Non-Discrimination Act)。

所有法案都全票通過，將送交眾議院全體會議審議。

美國前副國家安全顧問、中國事務專家博明(Matthew Pottinger)28日應邀在眾議院中國特別委員會作證，博明在證詞中指出：“中共應被視為一條飢餓的沙魚，它對情緒音樂沒有反應，會一直吃到把鼻子撞到金屬屏障為止。”

博明指出：“中共多年來一直在暗中對我們發動冷戰，我們若一再重申我們不是在尋求新冷戰，對我們沒有什麼好處。”

同日出席作證的證人還包括退役美國陸軍中將、前國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)、中國政治異議人士童屹(Tong Yi)，以及美國製造業聯盟(AAM)主席保羅(Scott Paul)。