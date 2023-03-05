希臘萬人集會抗議火車對撞事故 警民短暫衝突

抗議遊行

亞洲 – 希臘上周發生民眾記憶中死傷最慘重的火車對撞事故，約萬名學生與鐵路工作人員5日在雅典市中心發動抗議，期間警方與一群示威者短暫爆發衝突。總理米佐塔基斯則在臉書上公開致歉。

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路透社報導，一小群抗議者朝警方扔擲汽油彈，接着四散跑進鄰近街道，警方以催淚瓦斯和震撼彈回應。

一班載着350多人的客運列車2月28日在希臘中部與一班貨運列車於同條鐵軌上相撞，造成至少57死、數十人受傷。

過去3天希臘各地抗議連連，雅典一座廣場2日聚集大1萬2000名學生、鐵路工作人員、左翼政黨相關組織成員一同悼念死者，並要求改善鐵路網的安全標準。

抗議者向天空施放黑色氣球並大喊：“罪行不會被遺忘。”其中一張標語牌寫著：“他們的政策奪走人命。”

事故列車從雅典出發前往北部城市塞薩洛尼基（Thessaloniki），上頭擠滿結束長周末返校的大學生。

鐵路工作人員也在這起事故中喪失同事，自1日起，他們輪流罷工，藉此譴責當局削減成本以及對鐵路基礎設施投資不足，這是希臘2010至2018年債務危機的後遺症。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的政府把這起事故歸咎於人為失誤，然而米佐塔基斯5日表示，不應以人為失誤來撇除對於鐵路網沉痾的責任。

他在臉書寫道：“身為總理，我欠所有人一個道歉，對所有遇難者的家屬虧欠最多。司法將非常迅速調查這起悲劇和確認責任。”

天主教教宗方濟各（Pope Francis）5日也對車禍遇難者寄予哀思，他對聖保羅廣場（Saint Peter's Square）群眾發表每周例行的演說時說：“我為死者祈禱並關注傷者及其親屬，願聖母瑪利亞安慰他們。”

事故當時在附近拉里薩市（Larissa）值班的一名站長本周被控危害他人性命和妨礙公共交通，相關法律程序還在進行中。