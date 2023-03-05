喀麥隆:電台主任遇害案有突破

非洲社會 / 新聞媒體

北大西洋幾內亞灣畔的非洲國家喀麥隆在2023年元月曾發生電台主任在首都近郊遭劫持後被殺害的惡性案件。有關司法調查在本周取得重大突破。一家媒體Vision 4的老闆於周六早上正式被控捲入這樁案件。這名商人已被投入雅溫得中央監獄，將面臨被以“同謀酷刑”的罪名接受審判。

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RFI Carte Archive / Cameroun. 存檔地圖：喀麥隆 RFI / Latifa Mouaoued

據本台法廣（RFI)法文網2023年03月04日星期六報道，在經過漫長一整夜的等待後，懸念終結。媒體大亨離開軍事法庭，在第一時間被送入在雅溫得的中央監獄。人們早就懷疑是他指使綁架殺害電台主任Martinez Zogo。如今他被控“同謀參與酷刑和提供幫助”

--大部分人都已重獲自由 -

RFI Image Archive / Cameroun : la prison centrale de Yaoundé. Ici, une photo prise en septembre 2017. (illustration) REUTERS - Stringer / RFI Image Archive

本台法廣（RFI)通訊員波利卡普（Polycarpe Essomba）發自雅溫得（Yaoundé）的消息說，在過去26天里，所有和這名大亨一起遭盤問，被拘留在國防國務秘書處牢房中的合作人都已獲釋。材料歸檔。除一人將來需要出庭，但仍享有人身自由。他是這家媒體集團的總經理。

--目前暫時無人被控謀殺 -

喀麥隆對外追查總局（DGRE-Direction générale de la recherche extérieure）的主管也已被拘禁，以及一名中校和多名被認為是暗殺Martinez Zogo突擊隊成員的嫌犯。他們被追究的罪行有：盯梢、綁架和酷刑。

--案件將於六個月後開庭 -

RFI Image Archive / Le journaliste camerounais Martinez Zogo a été retrouvé mort le 22 janvier 2023. © REUTERS-Amindeh Blaise Atabong / RFI Image Archive

經過歷時數星期之久的初步調查、頻繁的偵訊、沒有人被正式指控進行暗殺。司法似乎啟動為審判同謀犯，到現階段仍沒有指使人，但調查已接近尾聲。預計將於6個月後開庭。

--犯罪現場仍是一個謎團 -

同一報道最後指出，記者無疆界組織的多個消息渠道都提到一位部長的姓名。調查人員從來沒有提審過這名政府高官。其本人也從來沒有公開評論過這個案子，或否認某些與其有關的說法。還有犯罪現場也仍然還是一個謎。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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