中東宿敵伊朗與沙特阿拉伯在北京斡旋下將恢復外交關係

政治

中東 – 在北京牽頭下舉行的為期四天的談判後，沙特阿拉伯和伊朗同意恢復自2016年中斷的外交關係。沙特通訊社(SPA)發布的聲明稱，兩國將尊重對方的主權，互不幹涉。伊朗通訊社IRNA也對兩國恢復邦交進行了報道。伊朗另一家通訊社Mizan在其推特賬號上分享了簽署協議儀式的視頻。

廣告 繼續瀏覽後續

2016年，沙特同伊朗斷絕了外交關係，原因是屬於遜尼派王國的沙特處決了一名什葉派穆斯林後，沙特駐德黑蘭大使館遭到示威者的衝擊，之後使館無限期關閉。

最終是中國斡旋成功。 根據 伊通社（IRNA）說法，伊朗最高國家安全委員會秘書阿里·沙姆哈尼(Ali Shamkhani)自周一以來一直在北京“與他在中國的沙特同行進行密集談判，旨在最終解決德黑蘭與利雅得之間的分歧”。

自 2021 年 4 月以來，伊拉克主持了兩個宿敵安全官員之間的一系列會議，以拉近兩國之間的距離。 但似乎並沒有太大的進展。

中國的這一出人意料的宣布，一項秘密談判達成的協議，因此標誌着中東的外交發生了大變。 法新社報道，這表明中國在該地區的作用越來越大，這讓美國和以色列感到懊惱，它們竭盡全力削弱這個國家。

據官方統計，在沙特阿拉伯一名沙特什葉派宗教領袖被處決後，沙特駐伊朗外交代表處遭到襲擊，兩國關係因此破裂。 憤怒已經蔓延到什葉派佔多數的伊朗，憤怒的暴民襲擊了沙特的外交代表。

但德黑蘭和利雅得之間爭論的話題不止這些。 對於沙特阿拉伯來說，主要的擔憂來源是德黑蘭的核計畫和彈道計畫。 利雅得不希望伊朗擁有原子彈，並正在爭取國際社會對伊斯蘭共和國採取更強硬的立場。

沙特王國和以色列是伊朗伊斯蘭共和國維也納核協議的主要反對者之一，並對特朗普政府退出該協議的決定表示歡迎。

德黑蘭和利雅得在該地區的幾場衝突中支持敵對各方，尤其是在也門。 伊朗與也門政府一起捲入了肆虐該國的戰爭。 該國被指控向什葉派叛軍提供武器。 他拒絕接受指控，儘管從伊朗運來的武器經常在通往也門的海上航線上被扣押。

沙特阿拉伯已恢復與巴格達的對話，並受到與大馬士革和解的誘惑，因此大馬士革是德黑蘭的兩個親密盟友。 伊朗官員認為，這項協議將加強他們在敘利亞和也門的地位。