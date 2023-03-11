密克羅尼西亞總統透露與台灣密談建交事宜

台灣/政治

太平洋島國密克羅尼西亞即將卸任的總統帕努埃洛，日前發函給該國的國會議員與高層官員，建議密國轉與台灣建交。並透露他二月曾與台灣外交部長吳釗燮討論，如果台密建交，台灣將援助密克羅尼西亞五千萬美元。吳釗燮10日在台灣立法院承認，「確實有接觸過，做一些意見交換」。

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台灣外交部則表示，台灣樂意「以台灣模式」協助密國發展，嘉惠密國人民福祉，尊重也歡迎密國和台灣拓展雙邊關係。台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與全球理念相近的國家攜手合作，共同對抗威權主義的擴張與脅迫。

密克羅尼西亞是西太平洋島國，是美軍從夏威夷到關島必經之路，對美國而言，戰略地位重要，近來也傳出美方擴大對密克羅尼西亞的援助。

「外交家」（The Diplomat）雜誌報導，密國本月七日舉行大選，總統帕努埃洛任期只剩兩個月，他日前寫給密國官員的信中透露，今年二月與吳釗燮見面詢問兩國建交的可能性，以及能獲得哪些潛在援助等，並討論到，如果密國不正式轉換建交對象，只讓台灣設立代表處又會有什麼好處等。

帕努埃洛在信中說，他和吳釗燮的討論很直白，密國未來需要五千萬美元的資助，如果建交，希望三年內可以收到這筆資金，並且每年還要一千五百萬美元的援助計畫，項目由密國自行分配。

帕努埃洛還說，台灣向他保證，目前中國在密克羅尼西亞參與的所有建設和計畫，台灣都能接手，並且將聘僱密國勞工，幫當地勞工做職業訓練，這個提議和中國大陸目前的作法大不相同。

信中甚至透露，密克羅尼西亞的高官就任後，或與中國使館官員見面後，就會收到一個裝現金的信封，他不知該用什麼詞彙來形容，但這樣的現象讓很多密克羅尼西亞高官在面對主權被矮化時，選擇噤聲或替中國說話。

帕努埃洛認為，密國跟台灣建交除可以獲取財政上的好處，更重要的是提高主權安全，讓密國遠離中國大陸的各種威脅。他在信中提到，中方派遣探勘船到密國專屬經濟海域，當密國派海巡船去了解，反受到中國警告。