岸田首相發賀電祝賀習近平再任 日本關注李強任總理

日本/中國

日本首相岸田文雄，3月10日，給進入中國國家主席第三個任期的習近平發去祝賀賀電，祝賀他再任國家主席。

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日本外務大臣林芳正在10日的記者會上宣布了這個消息。林芳正指出：日中之間存在很多難題和懸而未決的問題，但是他強調：“將切實在首腦之間等展開反覆對話，通過日中雙方的努力，構建建設性且穩定的日中關係”。

2013年，習近平就任國家主席時及2018年，他進入第二個任期時，當時的日本首相安倍晉三都發去了賀電，而岸田文雄2021年10月4日正式當選日本第100任首相時，中國國家主席習近平和當時的國務院總理李克強同一天都致電岸田文雄，祝賀他當選日本首相。

而在10日的日本內閣的新聞發布會上，內閣官房長官松野博一表示，“我們將通過包括首腦會談在內的反覆對話，在共同的課題上合作，建立建設性和穩定的日中關係。” 他還表示：“日本和中國都對地區和世界的和平與繁榮負有重大責任。”關於中方邀請外務大臣林芳正訪華一事，松野說明稱：“現階段尚未敲定任何事宜。將繼續協調具體的時間。”

2022年11月，岸田首相與習近平主席時隔3年首次在泰國舉行面對面會晤。 為此松野再次強調：“我們將保持在日中首腦會談中取得的積極態勢，同時，該堅持我們就會堅持，會強烈要求中方採取負責任的行動。”

另據中方報道：3月11日，十四屆全國人大一次會議第四次全體會議經投票表決，決定李強為中華人民共和國國務院總理。國家主席習近平簽署主席令，任命李強為中華人民共和國國務院總理。2023年3月13日（星期一）10時30分，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強將在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

日本對此十分關注，日本《朝日新聞》網絡新聞11日指出：

中國全國人大11日選舉中共中央政治局常委李強（63歲）為新任總理。 他作為習近平領導集團的二號人物，將領導中國政府部門。 中國正面臨美中對立的激化和人口減少等困難的局面，他的行政手腕將受到考驗。

《朝日新聞》還指出：李強並並無中央政府行政經驗。 除了第一任總理周恩來外，他是第一位沒有當過副總理的總理，有人指出他缺乏經驗。

李強將在 13 日舉行他作為總理的首次新聞發布會，屆時全國人民代表大會將結束。 他計畫回答國內外媒體的提問，他的言論將引起關注。