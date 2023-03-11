防止出逃 俄公務員和國企員工被迫交出護照

軍事

歐洲 – 俄烏戰持續之際，俄羅斯官員和國有企業員工被要求交出他們的護照，以防止他們逃離本國。

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根據《當前時間》（Heure actuelle）雜誌和斯沃博達電台（Radio Svoboda）最近的調查，俄羅斯政府扣押他們認為有出逃風險官員護照的做法已經變得越來越普遍。

這項名為“系統”（System）的調查指出，“在2022年俄羅斯開始全面入侵烏克蘭後，俄羅斯機構、國有公司和國營企業的許多員工基本上無法出行。一些人直接被要求交出他們的外國護照加以保管。”

在某些情況下，聯邦安全局官員（FSB）威脅這些人，說如果拒絕交出他們的外國護照，他們的護照可能會被以某種方式“取消”。那麼，他們就無法用這本護照到國外旅行。

據稱，發生這種情況的原因是俄羅斯議會幾名議員在社交媒體上發布了他們1月份在墨西哥和迪拜度假的照片。

據《莫斯科時報》報導，這項調查發現，對與政府有關係的俄羅斯人的旅行限制可能因人而異，因職位而異。那些與克里姆林宮沒有直接關係的人能夠辭去職務以保留他們的護照。

對於政治上不太重要的人來說，獲得前往俄羅斯盟國的許可是可能的。俄羅斯法律允許對國有公司的官員和僱員進行旅行限制，如果他們接觸到國家機密，則沒收其外國護照。此外，軍事和非軍事人員、現任和前任聯邦安全局官員在退休後5年內可能會被限制旅行。

自 2014 年以來，數十萬官員（主要來自內政部）面臨旅行限制。因為此前被佔領的克里米亞一直是警察、俄羅斯聯邦安全局 FSB 成員和其他安全人員的常規度假勝地。