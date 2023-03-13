馬里:前總理入獄後死於暗算？

非洲政治 / 馬里過渡

馬里前最高法院第一總檢察長謝克·穆罕默德·謝里夫·科內（Cheick Mohamed Chérif Koné）周日斷言，2022年3月離世的前政府總理蘇梅盧·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga，1954-2022）死於遭“暗殺”。蘇梅盧·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）於2017年12月至2019年04月期間擔任過馬里政府總理的職務。他生前曾表示，希望看到過渡按時結束。

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據本台法廣（RFI）法文網2023年03月13日星期一上網的消息，針對馬里前政府總理蘇梅盧·布貝耶·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）於2022年3月去世，時任馬里最高法院第一總檢察長謝克·科內（Cheick Mohamed Chérif Koné）表示，前總理當時面臨司法指控，成為了目標。

--馬里政壇有人為前總理之死喊冤-

馬里前政府總理蘇梅盧·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）生前所屬政黨[馬里支持團結聯盟](ASMA)的第三次全國會議，已於03月12日星期天在該國首都巴馬科（Bamako）落下帷幕。

RFI Image / Afrique : emprisonné, la santé de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, s’est rapidement dégradée. Il meurt le 21 mars 2022. Les autorités, malgré l’avis favorable des médecins, n’ont pas accepté son évacuation à l’extérieur. Ici, Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre malien, était le directeur de la mission d'observation de la Cédéao en Guinée-Bissau. (illustration) RFI / Charlotte Idrac

在閉幕式上，有一名發言人公開表示，前總理蘇梅盧·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）的真實死因是遭到了暗殺。此人在幾天前還曾說過，蘇梅盧·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）之死為“司法悲劇”。

--馬里前總理死前被控捲入貪腐案-

本台法廣（RFI）法文網的同一報導提到，這名發言人就是馬里前最高法院第一總檢察長謝克·科內（Cheick Mohamed Chérif Koné）。這個司法機關於2021年8月指控這位前政府總理捲入了一樁採購軍事裝備的醜聞。他被控<危害公共財產挪用公款>。

--馬里前總理曾希望看到過渡結束-

馬里前最高法院第一總檢察長告訴媒體人士，前總理蘇梅盧·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）曾表示，希望看到過渡按時結束。他成為了目標。掌握過渡的人們則另有所圖，他們希望無休止的過渡。

RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

入獄後，馬里前總理蘇梅盧·馬伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）的健康狀況迅速惡化，並於2022年03月21日去世。當局不顧醫生的建議，不接受把其對外疏散。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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