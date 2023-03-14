聯合國竭盡全力挽救烏克蘭糧食協議

糧食協議

國際 – 有關烏克蘭糧食出口的“黑海穀物倡議”即將於3月18日到期。秘書長古特雷斯今天指出，聯合國將盡一切可能維護該倡議的完整性，並確保其連續性。 13日，俄羅斯宣布同意將黑海穀物倡議延長60天。這一期限比去年11月第一次延期的120天縮短了一半。

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聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘（Rebeca Grynspan）和主管人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員格里菲思 (Martin Griffiths) 在日內瓦會見了由俄羅斯外交部副部長韋爾希寧（Sergey Vershinin）率領的高級別代表團。

此次談判重點圍繞2022年7月22日簽署的兩項協議的執行情況展開。這兩份協議分別是由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國共同簽署的黑海穀物倡議，以及俄羅斯與聯合國簽署的諒解備忘錄，旨在促進糧食和化肥出口不受阻礙。

秘書長古特雷斯表示，聯合國仍然全力支持黑海穀物倡議，並促進俄羅斯糧食和化肥出口的諒解備忘錄。

作為烏克蘭戰爭的連鎖反應，2022年，全球數十億人持續面臨全球性的糧食、化肥和燃料危機。

烏克蘭曾經是世界上最大的糧食出口國之一，通常每年向全球市場供應約4500萬噸糧食，但自俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的糧食只能堆積在倉庫中，船隻無法安全進出烏克蘭港口，陸上運輸也於事無補。

這導致全球主要糧食價格上漲。加上能源成本增加，一些發展中國家近乎淪落到債務違約的邊緣，越來越多的民眾面臨饑餓風險。

在聯合國和土耳其的推動下，去年7月22日，聯合國、俄羅斯、土耳其和烏克蘭在伊斯坦布爾達成黑海穀物倡議，目的是通過一條安全的海上人道主義走廊，恢復烏克蘭的穀物、食品和化肥出口，同時保障俄羅斯的糧食和化肥也能進入國際市場。

截至目前，超過2400萬噸的糧食和其他食品已經從烏克蘭的黑海港口運出，其中55%的糧食出口到發展中國家。聯合國糧農組織的糧食價格指數也連續11個月下降，使全球數百萬人免於陷入極端貧困。古特雷斯將黑海穀物倡議稱作烏克蘭戰爭中“希望的燈塔”。

繼續實施黑海穀物倡議對全球糧食安全至關重要，因為糧食和化肥的價格和供應尚未恢復到烏克蘭戰爭前的水平，尤其對發展中國家造成了負面影響。