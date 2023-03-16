中烏外長會談 中方促“和平談判 ” 烏方強調”領土完整原則重要性“

中國/烏克蘭危機

中國外交部長秦剛周四（3月16號）與烏克蘭外交部長庫列巴進行了電話交談，中方敦促基輔和莫斯科 "儘快 "恢復和平談判，烏克蘭強調會談中討論了“尊重領土完整原則的問題”。

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這是秦剛在12月底擔任中國外交部長以來與烏克蘭外長的首次正式會談。根據中國外交部網站發表的一份通告，秦剛說："中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，儘快恢復和談，推動重返政治解決軌道。”

烏克蘭外交部長庫列巴周四會談後在推特上發帖說： "我們討論了領土完整原則的重要性。我強調了總統澤倫斯基的和平方案對結束侵略和恢復烏克蘭的公正和平的重要性。“

法新社指出，北京一直小心翼翼地不譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，但也一再強調尊重主權國家邊界的重要性。

在烏克蘭遭俄羅斯入侵一周年之際，北京2月24號公布了“關於政治解決烏克蘭危機的中國立場”，其中也提到敦促莫斯科和基輔舉行和平談判。該文件還反對使用任何核武器，並呼籲尊重所有國家的領土完整——包括烏克蘭，目前烏克蘭部分領土在俄羅斯控制之下。

法新社報道，中國外交正試圖扮演作為這場衝突的調解人。然而，北京作為莫斯科的親密夥伴的地位讓它幾個西方國家眼中失去了這個資格。

秦剛周四表示，北京迄今為止 "在烏克蘭問題上保持了客觀公正的立場"。秦剛說，中國將繼續為實現停火和停止戰鬥發揮建設性作用，以緩解危機並確保恢復和平，並稱中國希望烏克蘭和俄羅斯無論遇到什麼困難和挑戰，都不要關閉政治解決的大門。

最近美國指責中國考慮向俄羅斯提供武器，中國堅決否認有任何這樣的意圖。

路透社幾天前引述熟悉內幕的消息人士，剛獲三連任的中國國家主席習近平下周計畫出訪俄羅斯，與俄羅斯總統普京在莫斯科舉行會晤。《華爾街日報》報道稱，結束對莫斯科的訪問之後，習近平可能會與烏克蘭總統澤連斯基進行通話。