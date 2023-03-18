特朗普發文自稱將於下周二被捕，呼籲支持者進行抗議

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美國前總統特朗普（Donald Trump）3月18日通過社交媒體自爆稱，他本人將於下周二被捕，並發出特別呼籲，要求其支持者進行抗議。據美聯社報導，即使特朗普的律師和發言人說沒有來自檢察官的溝通，特朗普仍發文宣稱，他預計將於周二（3月21日）被捕。

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當地時間周六上午，特朗普在他位於佛羅里達州的海湖莊園發文，他在社交媒體平台“Truth Social”上發布了一條全文為大寫英文字母的聲明，宣布他“將在下周二被逮捕。抗議，奪回我們的國家！”

特朗普在貼文中自稱，這位“遙遙領先的共和黨候選人和美國前總統將在下周二被捕”，儘管他沒有說為什麼他預計會被逮捕。他的團隊在特朗普的帖子發出後表示，沒有收到檢察官的任何通知。

在後來的一篇帖子中，特朗普不僅勸說他的支持者就他面臨的法律危險進行抗議，而且將他廣泛的憤怒指向拜登政府，並提出了美國發生民間騷亂的前景。特朗普寫道：“是時候了！！！”

特朗普稱：“我們不能再允許這樣了。他們正在殺害我們的國家，而我們卻坐視不管。我們必須拯救美國！抗議，抗議，抗議！！”

據悉，特朗普的顧問和律師多日來一直預計，他將在紐約法院的案件中被起訴，該案件的關鍵在於通過律師向前成人影星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元封口費的指控。但特朗普的發言人史蒂文·張（Steven Cheung）周六上午說，沒有收到起訴的“通知”，並說特朗普的支持者應該參加他下周在得克薩斯州為2024年大選舉行的競選集會。

特朗普的律師內切萊斯（Susan Necheles）說，這位前總統關於被捕時間的說法是從周五的媒體報道中得到的，即紐約當地和聯邦執法官員預計將在下周初召開會議，討論與特朗普預期被起訴有關的安全和後勤問題。

內切萊斯在一份聲明中表示：“由於這是一項政治起訴，地方檢察官辦公室採取了向媒體泄露一切的做法，而不是像正常案件那樣與特朗普總統的律師溝通”。據《華盛頓郵報》報導，兩位接近特朗普的消息人士透露稱，他們不知道確切的時間，甚至不知道這位前總統是否會被起訴。這兩位消息人士說，特朗普團隊的顧問和律師最近幾天警告他，下周初可能會有起訴，包括髮生在周二的可能性，但不知道他為什麼在帖子中單獨提到這一天。

紐約縣地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）的辦公室沒有立即回應評論請求。據一位知情人士稱，美國特勤局官員周六上午被特朗普預測自己將於下周二被捕的帖子嚇了一跳。在周五為準備特朗普可能在紐約被起訴而進行的討論中，特勤局領導人預計，當特朗普的律師聽到任何計畫中的起訴時，特朗普的法律團隊會立即通知該部門。特勤局負責對這位前總統的安保工作。

據悉，美國特勤局官員還預計，地方檢察官辦公室將就特朗普可以自願自首的條款進行談判。據熟悉特勤局規畫的人說，律師們沒有提供這種通知。據一位知情人士透露，最近舉行了一次初步的安全規畫會議，涉及地方檢察官辦公室和紐約市警察局。

特朗普若被起訴將是一個驚人的時刻。一位面臨關於他被指涉嫌處理機密文件不當和2021年國會山騷亂事件雙料調查的前總統，因向前成人影星丹尼爾斯付款而被起訴。

此案涉及特朗普前律師科恩（Michael Cohen）在2016年總統選舉前向丹尼爾斯支付的13萬美元，以及是否為了讓她對她和特朗普有外遇的指控保持沉默，而特朗普一直否認這一點。

科恩承認支付了這筆款項，說他這樣做是希望得到補償；據稱這筆退款被記錄為進行法律工作的付款。此案已被當局審查多年，但檢察官直到現在還拒絕對特朗普進行起訴。但在最近幾周，紐約縣地方檢察官布拉格將此案升級。

美國眾議院議長、共和黨人麥卡錫（Kevin McCarthy）周六上午為特朗普辯護，呼籲國會對負責此案的曼哈頓地方檢察官進行調查。

麥卡錫在推特上寫道：“又來了——一個激進的地方檢察官令人髮指地濫用權力，他讓暴力犯罪分子逍遙法外，因為他要對特朗普總統進行政治報復。”

麥卡錫補充說：“我正指示（國會）相關委員會立即調查聯邦資金是否被用於顛覆我們的民主，以政治動機的起訴來干預選舉”。據悉，除了紐約的封口費調查外，特朗普還在亞特蘭大和華盛頓就2020年總統大選爭議面臨著單獨的刑事調查。

自去年11月起，美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）任命的一名特別檢察官也一直在向大陪審團提交證據，調查特朗普在其佛羅里達州房產中持有的數百份機密文件。目前還不清楚這些調查何時結束，或是否可能導致刑事指控，但無論紐約發生什麼，它們都將繼續下去，這凸顯了這位前總統面臨的法律挑戰的持續嚴重性，以及廣泛的地理範圍。