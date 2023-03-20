尼日利亞:2023地方選舉在計票

非洲政治/2023年選舉

在擁有超兩億國民的非洲人口第一大國尼日利亞，2023年03月18日地方選舉的點票工作周一繼續在緊張的氣氛中進行。在本文截稿時，目前的開票結果，暫時對在三星期前贏得大選的候任總統博拉·蒂努布（Bola Tinubu）及其領導的政黨有利。將於兩個月後宣誓就職的尼日利亞候任總統曾經是拉各斯州的前州長。他的政黨候選人已經宣布勝選，將繼續管理該國的這座經濟中心。

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據本台法廣(RFI)法文網2023年03月20日星期一的報導，目前是候任總統博拉·蒂努布（Bola Tinubu）領導的政黨[全體進步大會黨](APC-Congrès des progressistes）贏得的地方最多。尼日利亞的人民民主黨（PDP-Parti Démocratique Populaire）也有斬獲。而工黨（LP-Labour Party/Parti Travailliste）則沒有有利的結果。

RFI Image Archive / Nigeria: les résultats des élections locales (du samedi 18 mars 2023) tombent dans un contexte tendu. (illustration) AP - Sunday Alamba / RFI Image Archive

尼日利亞於上周六舉行的地方選舉投票，在全國各地都出現了一些暴力和不規範。

--拉各斯現任州長贏得連任-

本台法廣（RFI）通訊員莉莎（Liza Fabbian）發自拉各斯(Lagos)的消息說，當地現任州長Babajide Sanwo-Olu在晚間宣布，其代表候任總統領導的[全體進步大會黨](APC-Congrès des progressistes），在本次投票中贏得了連任。現任州長將繼續領導這座有着超過兩千萬人口的尼日利亞經濟中心。而工黨方面則表示，拒絕接受這些選舉結果。

--歐盟觀察團點評本次選舉-

另據法蘭西24小時頻道（France 24）在2023年03月20日周一晚間的最新報導，尼日利亞於03月18日周六舉行的2023年地方選舉，有關36個州中的28名州長，以及900多位地方上的民選代表。目前有一半已經宣布了計票結果。候任總統博拉·蒂努布（Bola Tinubu）領導的政黨[全體進步大會黨](APC-Congrès des progressistes）暫時在10州勝出。尼日利亞的人民民主黨（PDP-Parti Démocratique Populaire）也已經贏得了四個州。

RFI Image Archive / Nigeria : le parti au pouvoir conserve Lagos après des élections locales sous tension, selon France 24 le lundi 20 mars 2023. (illustration) AP - Sunday Alamba / RFI Image Archive

歐盟（UE）方面的選舉觀察團在周一表示，本次選舉期間恐嚇與暴力事件頻傳，在一些地方甚至造成計票中斷。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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