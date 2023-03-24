加拿大眾議院通過動議，要求對外國干預進行公開聽證

加拿大/政治/中國

當地時間3月23日下午，加拿大議會眾議院大多數議員投票贊成要求對外國干預選舉進行公開聽證，在關於中國涉嫌干預加拿大大選及其他事務的新指控出現後，由總理特魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨政府正面臨更大壓力。

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據加拿大廣播公司（CBC）報導，這一動議由加拿大新民主黨提出，以172票贊成，149票反對獲得通過。雖然不具備法律約束力，但這一投票表明了大多數議員的意願，增加了對特魯多政府的壓力，並可能分散眼下美國總統拜登（Joe Biden）訪問渥太華的注意力。

這次投票是在加拿大華裔眾議員董晗鵬（Han Dong）令人震驚地宣布退出自由黨黨團後一天舉行的。對周四的動議投了贊成票的董晗鵬在前一天深夜告訴下議院，他將以獨立議員的身份繼續參加議會活動。

加拿大環球新聞22日援引兩名國安消息人士報導稱，董晗鵬曾於2021年2月私下與中國駐多倫多總領事韓濤會面，建議北京延遲釋放加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。康明凱和斯帕弗2018年12月在中國被捕，外界認為兩人被捕與加拿大應美國要求拘留在加國過境的華為公司首席財務官孟晚舟有關。

環球新聞引述消息來源稱，董晗鵬建議韓濤延遲釋放康明凱和斯帕弗的原因是，釋放他們可能會使在野的加拿大保守黨受益，並讓中方在這一拘留糾紛中向加方作出讓步。

董晗鵬隨後在一份聲明中表示，雖然他與中國總領事談過話，但這不是他主動提出的，他也沒有建議推遲釋放康明凱和斯帕弗，而是呼籲釋放他們。加拿大總理辦公室說，在媒體提問後，董晗鵬才告知總理辦公室，該辦公室對這場會面不知情，而且董晗鵬沒有被作為私下外交渠道使用。

相關報道引發加拿大政界震動，董晗鵬已宣布退出自由黨黨團，以獨立議員身份繼續工作，以便在不影響政府事務的情況下為自己正名，並避免因留在政府席位上而產生“職責衝突”。

加拿大保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）利用議會提問時間要求政府回答何時得到關於最新指控的簡報。“向媒體提供這些信息的情報部門會告訴總理的。他們什麼時候告訴他的？” 博勵治問道。

加拿大外交部長喬利（Mélanie Joly）回應說，釋放康明凱和斯帕弗是當局的“重中之重”。特魯多沒有出席周四的議會提問環節。加拿大總理辦公室的一位發言人告訴環球新聞，他們最近才知道董議員早在2021年與中國外交官的談話，“在最近的媒體提問後，董先生告訴了我們”。

據悉，加拿大議會眾議院周四通過的動議要求聯邦政府贊同程序和議會事務委員會的報告，對“外國干預加拿大民主制度的指控進行全國性的公開聽證”，聽證將包括：應被授予所有必要的權力，以傳喚來自政府和政黨的證人；應能夠調查敵對的外國政府對僑民團體的非法行為；應有權力審查他們認為所需的所有文件，包括與國家安全有關的文件。

新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）表示，他不會終止和自由黨的信任與供應協議，但他希望自由黨投贊成票。辛格說：“這不是我們今天要做的決定，我們今天所做的是強迫就這一問題進行投票。”

辛格強調：“現在已經非常清楚了，每天都有指控出來，繼續侵蝕着人們對我們民主的信心，我們需要一個公開調查”。報導指，特魯多政府迄今一直抵制舉行公開聽證的要求，認為像議會國家安全和情報委員會，及國家安全與情報審查機構這樣的機構更適合深入調查這些問題。

此前，特魯多任命加拿大前總督約翰斯頓（David Johnston）為“外國干涉問題獨立特別報告員”。約翰斯頓必須在5月23日之前決定他是否建議政府進行公開調查。