巴西總統盧拉因患肺炎推遲訪華計畫

巴西/中國/政治

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）3月25日表示，由於醫療原因，他已經取消了訪華行程，3月27日至31日的訪問將改期進行。巴西總統府新聞事務秘書處向媒體發送的一份醫療說明指出，經過臨床評估，現年77歲的盧拉被診斷為由甲型流感引起的細菌性和病毒性支氣管肺炎，並開始接受治療。

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據路透社報導，巴西方面的聲明說：“儘管臨床情況有所改善，但共和國總統府的醫療部門建議推遲對中國的訪問，直到病毒傳播周期結束。”

當地時間周四晚上（23 日），盧拉被診斷出患有“輕度”肺炎。巴西政府周五宣布，將總統前往中國的行程從本周六（25日）上午推遲至周日（26日）上午。

根據總統辦公室的消息，盧拉於周四晚在首都巴西利亞的“敘利亞-黎巴嫩”醫院接受了檢查。

在周六的一份報告中，經過重新評估，內科醫生安娜·海倫娜·格爾莫利奧（Ana Helena Germoglio）表示：“儘管他的病情有所改善，但總統的醫療服務部門建議推遲中國之行”，直到盧拉不再具有傳染性。

巴西政府已經向中方通報了推遲盧拉訪問的情況，以及希望重新安排訪問的意向。