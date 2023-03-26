七國集團據報將聯手推進加密貨幣管制

國際/金融/政治

據共同社3月26日引述知情官員的話報導稱，七國集團（G7）將聯手推動對加密貨幣（Cryptocurrency）行業更嚴格的監管，旨在提高商業透明度和消費者保護措施。據這些官員稱，七國集團將加快相關討論的步伐，爭取在5月中旬舉行一次財長和央行行長會議，也就是在日本首相岸田文雄在廣島主持今年的該集團峰會的前幾天。

廣告 繼續瀏覽後續

在對加密資產給全球金融體系帶來的潛在風險的擔憂揮之不去的情況下，這些官員表示，日本和七國集團其他成員國——英國、加拿大、法國、德國、意大利和美國以及歐盟正在尋求在一份領導人聯合宣言中陳述他們的集體努力。

在加密貨幣行業，全球交易所巨頭FTX去年11月破產，其後退出業務和暫停交易的動向不斷擴大。FTX因涉嫌經營不善和挪用資金，已發展為創始人被逮捕和起訴。這也是因為本月美國有兩家銀行突然倒閉，令投資者感到不安。這兩家銀行是專門與科技創業公司打交道的矽谷銀行，以及為加密貨幣客戶提供服務的簽名銀行。

在七國集團成員中，日本已經制定了加密貨幣法規。加拿大和美國目前適用現有的金融法規。雖然虛擬資產的法律地位和有關規則因國家而異，但七國集團希望能率先制定全球標準。

在國際上，總部設在瑞士的金融穩定委員會（FSB）在去年10月發布了一系列建議，以建立一個監管框架，其中該機構說加密貨幣資產也應該受到商業銀行活動的監管。

加密貨幣在全球被廣泛利用，但另一方面監管過於寬鬆，有可能發生挪用客戶資產等跨越國境動搖金融市場的情況。隨着美國的銀行相繼破產，信用危機蔓延，七國集團將帶頭促進全球金融體系的穩定。

雖然金融穩定委員會計畫在今年7月宣布其框架的最終版本，但國際貨幣基金組織在2月發布了一份政策文件，概述了每個國家在加密貨幣傳播後制定全面和協調的規則時需要考慮的關鍵因素。在其他準則中，國際貨幣基金組織的董事們普遍認為，加密貨幣資產不應該被授予官方貨幣或法定貨幣地位。

據這些不願透露姓名的官員稱，與加密資產有關的問題也可能被列入即將於4月中旬在華盛頓舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議的議程上。