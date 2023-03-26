佩斯科夫：普習非正式會談時長出人意料，體現雙方互信精神

俄羅斯/中國/政治

據塔斯社3月26日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在接受俄羅斯第一頻道（Rossiya-1 ）節目採訪時表示，普京總統與中國國家主席習近平在訪問第一天的非正式會談原本沒有計畫進行長時間的會晤。他指出，會談時長出人意料，但這說明兩國領導人交流的互信精神以及會談內容豐富。

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佩斯科夫在接受俄羅斯第一頻道記者紮魯賓（Pavel Zarubin）的問題時說：“不，這不是計畫好的，當然，會談時長出人意料。但這也是說明兩國領導人的心情，雙方互信的精神以及會談內容豐富。”

佩斯科夫說，最初並沒有計畫普京和習近平在訪問第一天的非正式會談會這麼長。據俄新社報導，俄中兩國領導人20日舉行的非正式會談持續了四個半小時。會談在莫斯科時間下午16:30左右以面對面的形式開始。

塔斯社報導稱，普京後來說，當天在工作午餐後，他以朋友的身份邀請他的中國同行到他在克里姆林宮的公寓，“坐在壁爐旁喝茶，慢慢地談論一切”。

佩斯科夫周六向塔斯社透露稱，自所謂“特別軍事行動”以來，普京經常使用他在克林姆林宮的公寓。他澄清說，普京總統使用這套公寓是因為“工作日程很忙”。

此外，佩斯科夫在採訪中稱讚中國領導層過去幾十年中作出的決定奠定了該國高速發展的基礎，這值得其他國家研究。

當被問及普京周一在會見習近平時曾談到中國近年來的發展取得了巨大飛躍，“我們有點嫉妒中國”的問題時，佩斯科夫表示：“總統談到了該國前所未有的高速發展——基礎設施、物流、社會。事實上，中國領導層過去幾十年作出的決定——它們奠定了這一發展的基礎，因此從其他國家可能借鑒他們的經驗角度來看，它們值得研究。”