教宗方濟各出院 重返梵蒂岡主持周日彌撒

教宗方濟各

教宗方濟各因支氣管炎住院接受三天治療後，今天周六應該出院，重返梵蒂岡，將主持本周日標誌復活節開始的彌撒。

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教宗方濟各因支氣管炎住院經過三天的治療後，於 4 月 1 日星期六或將出院，返回梵蒂岡，他將在明天周日親臨在聖伯多祿廣場主持聖枝主日彌撒，這標誌着天主教的復活節重要慶祝活動的開始。

今年86歲的教宗方濟各周五突訪羅馬雙子座醫院的兒科腫瘤病房，為孩子們帶來了巧克力蛋和書籍等禮物。

教宗還為幾周大的新生嬰兒舉行了施洗，在梵蒂岡發布的一段視頻和照片中，我們看到教宗面帶微笑，靠在助行器上，在為新生兒頭上灑聖水。

羅馬教廷梵蒂岡周五宣布此前專家們對教宗進行的預定臨床檢查中，發現教宗患支氣管炎，並進行了抗生素治療，取得預期的效果，因此教宗的健康狀況明顯好轉，周六齣院。

教宗方濟各曾在2021年做了結腸切除手術住院10多天。持續的膝蓋問題，讓教宗需要依靠助行器行走，也由於膝蓋治療，教宗方濟各曾在2022年的取消前往剛果和南蘇丹的行程。

本周末開始的紀念復活節活動繁忙，教宗方濟各還將像去年復活節那樣不得不坐着參加一些活動，需要樞機主教們代替他主辦一些彌撒。