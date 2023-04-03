南非:最大反對黨黨魁獲連任

非洲政壇 / 黨內初選

非洲 – 南非最大的在野黨[民主聯盟]（DA-Democratic Alliance）的黨魁約翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）已於周日在黨內選舉中贏得連任。他將率領[民主聯盟]（DA-Democratic Alliance）出征2024年南非大選，與現總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)領導的執政黨非洲人國民大會（ANC-African National Congress）對決。

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RFI Image Montage / Afrique du Sud : l'ANC - le parti au pouvoir a réélu lundi 19 décembre 2022 à sa présidence Cyril Ramaphosa, ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024. Ici, Cyril Ramaphosa et Zweli Mkhize. (illustration) © AFP - Phill Magakoe / Montage RFI

據本台法廣（RFI）法文網2023年04月03日周一報導，南非第一大在野黨[民主聯盟]（AD-Alliance démocratique）昨天周日組織黨內選舉。現任黨魁約翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）以84%的得票率贏得連任。他在本次投票中戰勝了黨內挑戰者、得票率只有16%的約翰內斯堡前女市長法拉茨（Mpho Phalatse）。約翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）將主導[民主聯盟]（DA-Democratic Alliance）參加2024年南非大選。

-南非在野黨謀求東山再起-

本台法廣（RFI）通訊員羅曼（Romain Chanson）發自約翰內斯堡（Johannesburg）的消息說，[民主聯盟]（DA-Democratic Alliance）的新領導層讓人覺得有些眼熟。約翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）再度當選黨魁，可以說是獎勵其重振該黨有功。正如他本人所述，自2019年起就致力於重振旗鼓，以圖捲土重來。如今可以說這是成功的。

--南非在野黨代表缺多樣性-

據介紹，南非的在野黨[民主聯盟]（DA-Democratic Alliance）通常被認為是一個白人的政黨，缺乏多樣性。而在本次黨內競選中失敗的挑戰者法拉茨（Mpho Phalatse）是首位領導約翰內斯堡的黑人女政治家。既然，[民主聯盟]（DA-Democratic Alliance）更樂於穩定的選項，那其領導層就仍然無法反映出代表們的多樣性。也就無法改變其白人選民政黨的形象。就此，來自開普敦（Le Cap，也被譯作好望角）的一名女代表在接受採訪時斷言，問題不是在膚色，而是在能力。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : des partisans de l'Alliance démocratique marchent dans Johannesburg, pour protester contre les délestages, le 25 janvier 2023. (illustration) AP / RFI Image Archive

這一報導最後指出，約翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）需要說服其政黨，關心所有的南非人，而不只是一個少數族群。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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