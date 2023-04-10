拜登談2024年美國大選：我計畫參選

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4月10日，美國總統拜登（Joe Biden）夫婦主持了年度白宮復活節滾彩蛋活動。活動期間，拜登在接受美國全國廣播公司（NBC）記者採訪時表示，他計畫在2024年總統選舉中競選連任。不過尚未準備好正式宣布這一消息。

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拜登周一與夫人吉爾·拜登（Jill Biden）在接受NBC《今日秀》氣象主播阿爾·羅克（Al Roker）採訪時說：“阿爾，我計畫參加競選，但我們還不準備宣布。”

當被問及他打算再參加多少次白宮復活節滾彩蛋活動後，現年80歲的拜登讓這個消息走漏了風聲，阿爾·羅克想藉此問題間接讓這位現任總統地說出是否會爭取連任。

稍早時，拜登與夫人吉爾站在白宮杜魯門露台向主持人阿爾·羅克打趣說：“我計畫至少再（參加）三到四個復活節滾彩蛋活動，也許是五個。也許是六個，管他呢。”

直到周一，拜登還沒有公布任何關於2024年競選連任的計畫。由於潛在的挑戰者似乎在等待和觀察拜登是否會參加下屆美國大選，民主黨陣營的提名基本保持空白。

美國前總統肯尼迪的侄子小羅伯特·肯尼迪上周向美國聯邦選舉委員會提交了文件，準備以民主黨人身份競選總統。在共和黨方面，前總統特朗普在去年11月宣布，在2020年選舉中輸給拜登後，他將在2024年再次參選。