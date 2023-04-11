宣布退還中國富豪捐款後，老特魯多基金會主席和董事會集體辭職

加拿大/政治/中國

據加拿大廣播公司（CBC）4月11日報導，皮埃爾·埃利奧特·特魯多基金會的主席和董事會已經集體辭職，理由是該慈善機構與正在進行的外國干涉爭議糾纏在一起。老特魯多基金會在一份聲明中說，2016年一位與中國政府有關聯的商人的20萬美元捐款，“給基金會的管理層和志願董事會，以及我們的員工和社區帶來了很大的壓力。”

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老特魯多基金會上個月宣布，將歸還這筆捐款。在野的加拿大保守黨曾就此事批評特魯多政府，稱這筆捐款損害了其關於2021年大選完整性的報告。老特魯多基金會周二公布的聲明稱：“最近幾周，圍繞着基金會在2016年收到的一筆捐款的政治氣氛，給基金會的管理層和志願董事會，以及我們的員工和社區帶來了很大的壓力。”

老特魯多基金會是一個獨立的慈善機構，創建於2002年，支持為學者和領導者提供導師計畫。該基金會為社會科學和人文科學領域的博士研究提供獎勵和獎學金。現任總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）在2013年投入加拿大聯邦政治時脫離了他在該基金會的利益。

據悉，該基金會的成員包括特魯多的弟弟亞歷山大·特魯多（Alexandre Trudeau），以及來自加拿大金融機構、頂尖大學、薩斯喀徹溫省前省長、憲法專家、律師和作家的現任和前任傑出領導者。其董事會成員包括新斯科舍省前副省長、伊魁特市前市長，以及來自加拿大著名大學和公司的高層。

老特魯多基金會的聲明稱：“基金會的政治化所造成的情況使其無法繼續保持現狀，志願董事會已經辭職，主席和首席執行官也已辭職。三位董事同意臨時留任，以便基金會在董事會換屆之前能夠繼續履行其義務，包括對其學者、導師和研究員。”

該基金會的網站目前列出了六名董事會成員。在宣布辭職前，老特魯多基金會主席兼首席執行官富尼耶(Pascale Fournier)已經在這個位置上工作了近五年。

與所有在加拿大註冊的慈善機構一樣，該基金會被法律禁止從事任何政治活動，包括資助任何在加拿大選舉委員會註冊的實體——政黨、候選人、被提名人、選區協會。