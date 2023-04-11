美眾議院外委會主席麥考爾稱中國企圖影響明年台灣大選不動武控制台灣

美國國會眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）表示，台灣明年1月舉行總統和立法院選舉極為重要，中國可能影響選舉，企圖不費一槍一彈而控制台灣。

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根據《國會山報》（The Hill）報導，麥考爾10日告訴國家廣播公司新聞網（NBC News）《會晤新聞界》節目（Meet the Press）主持人托德（Chuck Todd）：“台灣兩個不同政黨有場政治辯論：一黨想和中國會談；蔡英文總統的政黨則不想成為中國的一部分。”

麥考爾上周率領眾議院代表團訪問日本、韓國和台灣。在此之前，眾議院議長麥卡錫在加州和蔡英文會晤。麥卡錫表示，這次會面為世界帶來更大的和平穩定。中國強烈反對這次的會面，並升高台海緊張局勢。

報導中表示，前總統馬英九3月底抵達中國展開為期12天訪問，這個時間點可能是針對蔡麥會進行的安排。

麥考爾說，他率領的代表團和蔡英文會談，留意到她所屬的政黨不想成為中國的一部分。他說，香港發生的事件和俄羅斯入侵烏克蘭讓台灣人怵目驚心，台灣民眾非常緊張。

報導說，麥考爾在台灣接受《會晤新聞界》節目的訪問時還表示，在假設中國入侵的情境下，台灣的防禦實力“還不到應有的水平”，“若要具備確保和平所需的威懾力，美國必須把武器運到台灣。”

另據報道，麥考爾早前在台灣接受福克斯電視新聞頻道（Fox News）訪問時表示：“如果共產中國侵略台灣，美國出兵肯定會納入考慮範圍，這是國會及美國人民將討論的事情。”

麥考爾告訴福克斯，他認為與中國爆發衝突將是“最後手段”，如果美國人民支持在中國武力犯台時派兵，國會將採取行動。