韓美防長就竊聽風波報道通電：雙方一致認為大量相關文件系偽造

韓國/美國/政治

4月11日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）向韓國國防部長官李鍾燮致電，就所謂“韓總統幕僚遭美監聽竊聽”的媒體報道爭議交換意見。同日，韓國國家安保室第一次長（總統國安事務副助理）金泰孝向媒體表示，兩國防長就此進行通話，並一致認為報道中的多數信息系偽造。韓國總統辦公室周二還發表聲明強調，“信息戰”不分國界，在韓方需要加強和發展與美國的情報聯盟的關鍵時刻，民眾將對在野的韓國共同民主黨的“外交自殘”作出判斷。

廣告 繼續瀏覽後續

《紐約時報》等媒體日前報導稱，涉及美國政府分析烏克蘭戰局機密文件被泄漏並在網絡流傳。疑似被泄露的文件包含了韓國政府高層之間關於美國向韓方施壓，以幫助向烏克蘭供應軍事援助的內部討論細節，以及首爾高層的政策討論。其中包含韓國國家安保室原高官疑似權衡是否對烏援助炮彈的對話內容，由此美方被質疑曾對韓方進行監聽竊聽。

韓聯社引述韓國國防部的消息指，李鍾燮當天上午應奧斯汀之邀通話。奧斯汀在通話中就近日媒體所謂軍事泄密報道進行說明，並表示美方將在這一問題上同韓國政府密切溝通、通力配合。韓國國防部發言人全河奎周二在例行記者會上表示，據國防部掌握的情況，美國國防部已要求司法部進行調查，相信美方今後會根據調查結果採取相應措施。他還指，李鍾燮充分聽取美方說明，並作出必要的回應。就韓方是否表示遺憾的提問，全河奎說，目前沒有可以進一步提供的信息。

《紐約時報》的報道提及，現已辭職的韓國國家安保室室長金聖翰曾建議向波蘭出售33萬枚155毫米口徑炮彈，因為“將彈藥迅速送到烏克蘭是美國的最終目標”。韓國出售給外國的武器或武器部件未經首爾批准不得轉售或轉讓給第三國。

報導指，全河奎就此重申，韓國國防部一貫堅持不向烏克蘭提供殺傷性武器的立場。韓國國防部還介紹稱，兩國防長一致認為，韓美同盟的凝聚力空前強大，雙方將共同努力，努力通過各項韓美結盟70周年紀念活動推動兩國同盟實現跨越式發展。

此外，韓國國家安保室官員金泰孝周二表示，這是在美國本土發生的問題，將由美國司法部查明真相和幕後推手，預計相關調查可能需要一定時間。就是否將向美方傳達韓方立場的提問，金泰孝說，沒有立場可言，因為那些信息是造假。被問及此次風波是否會成為韓美同盟關係發展的變數時，他回答，不會成為變數。至於美方遭外泄文件中的有關前國安室長金聖翰和前外交秘書官李文熙之間對話等涉韓內容，金泰孝重申，相關內容與事實不符。

同日，韓國最大在野黨、共同民主黨黨代表李在明就美國竊聽風波表態稱，這若屬實，將是破壞基於互信的韓美同盟的令人失望的事件。李在明指出：“正如韓國政府所宣布的那樣，我希望這不是真的，而是文件偽造的結果。但從客觀情況來看，很難排除竊聽確實發生的可能性。”

李在明補充說：“從共同民主黨的角度來看，我們將繼續推動國會對竊聽的事實進行最充分的調查，無論是否發生，如果發生了，我們將呼籲美國政府道歉”，同時督促韓國政府採取防範措施。

對此，韓國總統辦公室通過聲明表示，針對美國政府的竊聽指控，兩國防長一致認為大量相關文件是偽造的，“我們將繼續通過強大的‘美韓情報聯盟’加強兩國的信任與合作。”

韓國總統室強調，龍山總統室是軍事設施，有着比原總統府青瓦台強大得多的反竊聽系統。聲明批評在野的共同民主黨“煽動公眾，提出虛假的負面指控，比如說竊聽是由於‘龍山總統府搬遷’而進行的，卻懶得去核實其真實性”。

韓國總統室稱，“這是在朝鮮不斷挑釁和核威脅下動搖韓美同盟的‘自殘’和‘損害國家利益的行為’。” 該部門表示：“‘信息戰’沒有國界。在加強和發展韓美情報同盟的緊要關頭，民眾將對共同民主黨的外交自殘作出判斷。”