蓬佩奧宣布不尋求2024年美國大選提名 拜登表示將儘快宣布競選連任

美國/政治/社會

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月14日宣布，他將不尋求2024年美國大選的總統候選人提名。此外，美國總統拜登（Joe Biden）當天在愛爾蘭訪問答記者問時重申，他已決定在2024年美國總統選舉中競選連任，並將“相對較快地”宣布他的相關計畫。

廣告 繼續瀏覽後續

蓬佩奧於當地時間周五晚通過推特表示：“（夫人）蘇珊和我經過深思熟慮和祈禱後得出結論，我不會在2024年的選舉中提出自己作為美國總統的候選人”。在一份聲明中，蓬佩奧將這一決定描述為“個人決定”，並補充說“對我和我的家人來說，現在時機不對。”

蓬佩奧表示：“對於那些對這一宣布感到失望的人，我表示歉意。” 他提及：“而對於那些對此感到興奮的人，請知道我現在59歲。還有許多機會，隨着總統的領導能力變得更加必要，這些機會的時機可能更加合適。”

據美國全國廣播公司（NBC）報導，蓬佩奧此前一直在探索於2024年大選中競選總統，並開始做更多的公共活動。他還於年初出版了一本回憶錄，並稱這本書讀起來“像一部驚悚片，有來自我內心的故事。”

但近幾個月來，蓬佩奧基本上從美國公眾視野中消失了。隨着其他共和黨籍候選人和潛在的競爭對手開始確定位置，他大多迴避了對早期初選州的訪問。蓬佩奧近期的旅行日程包括最近對烏克蘭的訪問，而不是對艾奧瓦州的訪問。一名知情人士介紹稱，最近幾天，蓬佩奧已經開始告訴早期初選州的活動家，他要退出2024年的總統競選。

民主黨方面，拜登周五再次向記者確認了他將在2024年大選中競選連任的意圖。拜登周五在愛爾蘭西部諾克機場對記者說：“我們將相對較快地宣布”，他沒有提供關於時間的進一步細節。當記者問及他是否已就競選第二個總統任期作出決定時，拜登回答說：“我告訴過你： 我的計畫是再次競選。”

此前，拜登10日與夫人吉爾（Jill Biden）在主持白宮復活節滾彩蛋活動時向媒體表示，他計畫在2024年總統選舉中競選連任。不過尚未準備好正式宣布這一消息。NBC新聞本周早些時候報導指，白宮顧問正準備就發起他的連任競選作出最後決定。

當被問及拜登過去一周在愛爾蘭的行程是否影響了他對2024年大選的決定時，這位現任美國總統回答說：“不，我已經做了這個計算。但這裡的旅行只是加強了我對可以做的事情的樂觀感。”