拜登將於下周正式宣布競選連任

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據《華盛頓郵報》4月20日引述三位知情人士報導，美國總統拜登（Joe Biden）和他的團隊正準備在下周宣布他將在2024年大選中競選連任。助手們正在敲定拜登發布公布該消息的視頻的計畫，以正式啟動他的競選。拜登和他的助手們把發布視頻的時間定在下周二（4月25日），以配合其2020年大選競選活動啟動四周年的時間。這些了解計畫的人提醒說，官方宣布的時間可能會推遲。

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幾個月來，拜登一直暗示他計畫追逐第二個總統任期，但他一直沒有正式宣布，因為他和他的助手們覺得沒有必要急於發起選戰，特別是在民主黨籍議員好於預期的美國中期選舉表現抑制了對初選挑戰的談論。拜登的高級助手們已經悄悄地為競選做了大量準備工作，自去年以來在白宮官邸與拜登夫婦定期舉行會議。拜登的兩位高級顧問鄧恩(Anita Dunn)和奧馬利-迪倫(Jen O'Malley Dillon)一直在監督連任工作，包括面試擔任競選團隊高級職務的工作人員，而美國民主黨全國委員會則資助研究項目來研究選舉情況。

報導指，拜登宣布參選的時機在總統的核心圈子中一直存在爭議。早點宣布可以讓他開始為可能是一場艱難的競選活動籌集資金，而等得久一點則可以讓拜登在共和黨人互相爭奪該黨總統候選人提名的時候把自己定位在政治鬥爭之外。

這一計畫的宣布將使美國向可能是一場非同尋常的總統競選邁進一步。現年80歲的拜登在潛在的第二個總統任期結束時將達到86歲高齡，比美國歷史上任何其他總統都要老得多。與此同時，他在2020年擊敗的76歲的特朗普(Donald Trump)已經宣布其要重新奪回白宮橢圓形辦公室。

白宮拒絕就拜登的計畫發表評論。白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾(Karine Jean-Pierre)周四說，“我要說的是，任何與2024年有關的公告或東西肯定不會來自這裡。” 她指的是禁止美國政府機構從事競選活動的規定。美國民主黨全國委員會的一位發言人也拒絕發表評論。

最近幾周，民主黨人表示擔心，如果拜登不儘快宣布參選，他可能要等到6月才能宣布該計畫，因為他5月份即將出訪日本和澳大利亞。與國會眾議院共和黨人在提高政府債務上限問題上的對峙，可能會消耗這位總統在初夏的大部分時間。

在拜登宣布這一消息之際，美國司法部的一名特別檢察官正在調查他對機密信息的處理情況，此前他的律師在拜登的私人辦公室和他位於特拉華州威明頓的家中發現了一些機密文件。美國司法部還在調查拜登的兒子亨特·拜登可能的稅務和槍支犯罪。

在計畫宣布連任之後，拜登將於下個周末在首都華盛頓與民主黨的頂級捐贈者會面。拜登的團隊已經邀請了大約50至100名該黨的頂級籌款人和捆紮募款人參加下周五晚上與總統舉行的活動，目的是為捐贈者鼓勁並爭取支持。這場捐贈者峰會的細節仍在敲定中，但一個方案是拜登在周五晚上與捐贈者共進晚餐，他的助手在周六為他們舉辦一場簡報會。拜登定於4月29日晚在華盛頓舉行的白宮記者協會年度晚宴上發言。

一些民主黨捐贈者表示，他們預計今後會被要求組織活動，為拜登的連任籌集資金。美國民主黨全國委員會已表示將支持拜登的連任，並沒有計畫贊助初選辯論。儘管黨內一些人對拜登的年齡表示擔憂，一些自由派人士也表示不滿，認為他沒有足夠努力地推動他們的優先事項，但預計拜登在總統候選人提名中不會面臨任何來自當選民主黨人的嚴重反對。許多民主黨人說，拜登在通過從氣候到基礎設施的全面立法方面取得了顯著的成功，特別是考慮到該黨在美國國會中僅佔少數。