拜登擬下月簽署行政命令 限制美企對中國高科技投資

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據彭博社周四援引知情人士報導，美國總統拜登（Joe Biden）打算在未來幾周內簽署一項行政命令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域的投資。此前，拜登政府內部已經就這項措施進行了近兩年的辯論，計畫於5月19日在日本召開的七國集團（G7）廣島峰會前後付諸行動。其中一些知情人士提醒說，具體時間有可能會出現偏差。

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知情人士表示，美方一直在向七國集團的合作夥伴介紹對高科技產業的投資限制，並希望在下個月的峰會上得到認可，儘管其他G7國家預計不會同時宣布類似的限制。其中一位知情人士說，最可能將會發生的是在收到了國際支持之後很快簽署該行政命令。

報導指，此舉標誌着長達數年的針對中國的經濟運動進入了一個新階段，在前總統特朗普的領導下，美國已經對中國進口商品徵收關稅，最近還加大了對美國關鍵技術出口的限制。當下，世界上最大的兩個經濟體之間的資本流動也受到關注。

拜登政府表示，美方是以國家安全為由實施這些限制措施的。美國財政部長耶倫(Janet Yellen)在周四的一次演講中強調了這一點。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際緊張局勢不斷升級，美國和中國在這場衝突中實際上處於對立面，人們越來越擔心一場新的冷戰會使世界經濟分裂成對立集團。

報導提及，拜登預計將簽署的該行政命令將涵蓋半導體、人工智能和量子計算領域——重點是美國公司在管理方面發揮積極作用的投資。這包括風險投資和私募股權，以及某些形式的技術轉讓和合資企業。參與起草該行政命令的官員說，它針對的是潛在的新投資，而不是現有的投資。

一些類型的投資將被直接禁止，而其他類型的投資將要求美國公司通知美國政府。具體細節將在該行政命令之後的一系列法規中列出，在命令生效之前，企業將有一些時間提供反饋。

美國官員稱，投資限制的目的是限制可能推進中國軍事能力的關鍵資金和技術。耶倫周四在華盛頓發表的針對美中經濟關係的演講中提及，就美國對外投資的限制措施將影響“具有重大國家安全影響的特定敏感技術”。

耶倫指出：“這些國家安全行動不是為了讓我們獲得競爭性的經濟優勢，或抑制中國的經濟和技術現代化”。她稱，美國將追求其對中國的安全關切，“即使它們迫使我們對經濟利益進行權衡取捨”，並將就這些政策“與我們的盟友和夥伴進行接觸和協調。”

報導稱，美國官員已經明確表示，單邊措施不會實現國家安全目標，因為其他國家在中國的投資可能會取代拜登政府將要阻止的相關美國投資。美國財政部官員本周向他們的歐洲同行介紹了這項措施，拜登政府也已經開始與商界領袖分享信息。報導稱，一旦該行政命令生效，美國財政部將管理一個為期一年的試點項目，以後可能會擴大。美國國家安全委員會的一位發言人拒絕置評請求。

報導提及，隨着中國經濟在過去三十年的騰飛，美國公司紛紛投入資金，試圖在這個世界上增長最快的主要市場中分一杯羹，並降低供應鏈的生產成本。根據美國商務部經濟分析局的數據，截至2021年底，美國企業在中國的累計總投資價值近1200億美元，其中約一半投入於製造業。不過，據數據分析服務提供商PitchBook的數據顯示，去年，美國私募股權投資者涉及購買中國公司股權的交易份額縮減到約為十年前的四分之一。