波羅的海三國召見中國代辦強調曾被蘇聯非法佔領：不法行為不產生權利

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東歐波羅的海三國4月24日分別召見了駐三國的中國臨時代辦，針對中國駐法大使盧沙野在法國媒體受訪時作出的，有關前蘇聯國家在國際法上沒有“有效地位”的言論表達不滿。立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）通過推特表示，立陶宛“從未加入過蘇聯。莫斯科非法佔領了我們的領土，所以我們進行了抵抗，直到我們恢復了獨立，紅軍回國了”。他稱：“我們不是後蘇維埃，我們從不是蘇維埃”。

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立陶宛外交部當天發表聲明指，強調“波羅的海三國是被非法佔領的。不法行為不產生權利（ex injuria jus non oritur）——這是國際法的原則，根據這一原則，蘇聯非法佔領的結束意味着波羅的海國家地位的延續。中國大使的言論歪曲了波羅的海國家和其他國家的歷史。它還破壞了1991年9月14日《中華人民共和國和立陶宛共和國關於建立外交關係的聯合公報》的規定。”

立陶宛方面續指，“中國大使對克里米亞是否是烏克蘭的懷疑是不可接受的。1991年，整個國際社會，包括中華人民共和國，都在國際上承認烏克蘭和克里米亞，是其不可分割的一部分。克里米亞現在和將來都是烏克蘭的一部分。”

拉脫維亞外交部的聲明稱，“國際社會已明確承認在蘇聯解體後獲得獨立的國家的主權和領土完整。俄羅斯聯邦侵犯烏克蘭的主權和領土完整的侵略行為是對國際法的公然違反。”

拉脫維亞官員“還提請注意這樣一個事實：波羅的海國家被非法佔領和吞併，而它們作為主權國家在法律上繼續存在；因此，儘管它們事實上被納入了蘇聯，但它們從未成為蘇聯國家。” 該官員指出，相關言論明顯違背了“中國支持《聯合國憲章》所規定的所有國家的主權、獨立和領土完整的立場。這種言論也不利於歐盟與中國的進一步對話。”

愛沙尼亞外交部亞洲和太平洋、中東和非洲司司長卡雷爾松（Kristi Karelsohn）向中方代辦表示，即使這是盧大使的個人立場，他仍然是中國的官方代表。卡雷爾松稱：“我們相信這是一個單一的事件，我們希望它不會影響愛沙尼亞和中國的關係”。她並歡迎中國外交部發言人當天的公開解釋，表示中國政府的正式立場沒有改變，即“中方尊重蘇聯解體後各加盟共和國主權國家地位”。

愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）此前在推特上寫道，“根據國際法，波羅的海國家自1918年以來一直是主權國家，但被佔領了50年。”

拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）亦稱：“拉脫維亞在1940年被蘇聯非法佔領。國際社會從未承認蘇聯的佔領。我們在1991年恢復了獨立，波羅的海國家不是也從未是‘後蘇維埃國家’。”

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell） 周一表示，歡迎中方在聲明中與中國駐巴黎大使的不可接受的言論保持距離，這與中國在1991年承認烏克蘭——包括與克里米亞——形成對比。

博雷利在答記者問時說：“我不打算討論大使們的行為方式。每個人都可能有錯誤的表達方式，或者可能以錯誤的方式表達自己。我不打算討論這個問題。這是中國外交部的事情。”

博雷利補充說，“我想知道的是官方的立場是什麼。這一點已經得到了澄清。而且正如所料，這不是質疑前蘇聯加盟共和國的主權。”

期間，博雷利還向媒體談到：“我們也期望中國在行動上捍衛國際規則和規範，全面而不是有選擇地捍衛。當涉及到俄羅斯對烏克蘭的不正當的戰爭時，中國作為聯合國安理會常任理事國，有責任捍衛《聯合國憲章》。”