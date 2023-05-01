不顧新停火協議蘇丹繼續在5月1日交戰 聯合國特使斡旋

聯合國/蘇丹

蘇丹 – 不顧新的停火協議，蘇丹武裝部隊和快速支援部隊在5月1日國際勞動節之際繼續交戰，面對該國不斷惡化的局勢，聯合國宣布立即派遣其人道主義事務負責人馬丁·格里菲思。

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蘇丹爆發武裝衝突已經進入第三周，今天在5月1日國際勞動節之際，蘇丹武裝部隊和快速支援部隊不顧新的停火協議，繼續交戰。

這場衝突已造成至少 528 人死亡，4千5百多人受傷，眾多貧民外逃。

面對該國不斷惡化的局勢，聯合國宣布立即派遣其人道主義事務負責人馬丁·格里菲思 (Martin Griffiths)前往蘇丹，他表示已經持續兩周的軍事衝突正在讓蘇丹的人道主義局勢接近臨界點。

這位人道主義事務負責人指出，聯合國及其夥伴正在盡最大努力重啟在該國的人道主義應對工作，此前在蘇丹的人道主義組織辦公室和倉庫遭到大規模洗劫，耗盡了聯合國大部分救援物資，現在人道救援組織正在尋求其它緊急方法，運入和分發更多物資。

目前在肯尼亞的這位人道主義事務負責人正在協調如何運入救援物資，現在只有國際紅十字會成功運入第一批8噸重的包括手術醫療等物品。

蘇丹首都喀土穆現在局勢依然嚴峻，雙方繼續進行激烈戰鬥，數十萬人躲避在家中。

聯合國難民事務高級專員署消息，已經有超過 5萬蘇丹人通過自己的方式逃離，前往乍得、埃及和南蘇丹。

另外還有無法撤離的外國公民和難民，大約的 100 萬人中 30 萬被困在蘇丹首都，聯合國難民署出於安全考量已經暫停了撤離行動。