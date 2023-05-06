拜登政府據報將通過“總統撥款權”加速供台5億美元武器

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據彭博社5月6日援引知情人士報導，美國拜登政府正在為台灣準備一筆價值5億美元的武器援助，具體將以援助烏克蘭之一的方式“總統撥款權”(PDA)進行，該授權允許總統批准從美方現有庫存中對外提供武器或裝備。具體依照該計畫將對台灣提供的裝備並沒有立即公布。

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通過使用“總統撥款權”直接從五角大樓現有庫存中抽調物資，將使美國行政當局避開通常冗長的武器簽約和生產過程，這導致了美國國會議員所說的190億美元的積壓軍備，這些對台軍售已獲批准但尚未交付給台灣。報導指，“總統撥款權”還沒有被用來對台提供武器。

美國國會在《2023年國防授權法》中授權拜登（Joe Biden）總統使用“總統撥款權”每年從國防部提取價值至多10億美元的防衛裝備或服務給台灣。而一些議員抱怨拜登政府在使用這一授權方面進展緩慢。

美國國防部發言人邁納斯(Martin Meiners)表示，“總統撥款權”是去年授權的，“以便提供重要的安全援助，支持台灣的自衛”。他補充說，拜登政府的做法仍然“符合《台灣關係法》中概述的美國長期政策。”

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）3月28日在國會參議院軍事委員會出席聽證會時表示，五角大樓打算利用10億美元的授權，通過“總統撥款權”向台灣提供武器，與拜登政府對烏軍援的機制相同。他並提及，政府還將提出資金申請，以補足根據“總統撥款權”送至台灣的武器系統。

奧斯汀在聽證會上談到，“我的團隊正在努力工作，以確保我們在這一特定的撥款中擁有正確的能力”。他並指，“我們也需要撥款”來替換這些提供出去的裝備。拜登政府及其盟友越來越關注中國軍事現代化的步伐。美方官員已多次警告說，中國領導人希望解放軍在2027年前擁有入侵台灣的能力。奧斯汀和美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）均表示，他們認為中方對台動武的努力並不迫近。

華盛頓智庫、美國企業公共政策研究所的訪問研究員塞耶斯(Eric Sayers)指出，這筆錢是“一個良好的開端，但我預計國會將推動政府使用他們授權的全部10億美元”。塞耶斯補充說，“這應該被看作是一個良好的第一步，利用這些新的授權，開始迅速解決兩岸間威懾力的不足。”

這一要求可能會激怒中方，並影響拜登政府為恢復與北京接觸的穩定性而作出的努力。拜登政府已經尋求奧斯汀和中國防長李尚福在6月的新加坡香格里拉對話會期間舉行會議。因為今年年初發生的間諜氣球事件，美中之間大多數高層溝通都陷入了停滯。