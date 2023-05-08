非洲第11屆地面部隊峰會開幕

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美非關係 – 美國軍方在科特迪瓦召開第11屆非洲地面部隊峰會。會期預計是5天。除了大多數的非洲國家之外，還有部分歐洲國家也予會。

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據本台法廣（RFI）法文網於今晨的最新報導，在西非國家科特迪瓦的經濟中心阿比讓（Abidjan），由美國軍方組織的第11屆非洲地面部隊峰會按計畫在今天周一（2023年05月08日）開始。目標旨在與非洲部隊的軍官們建立起關係。

-- 第11屆非洲地面部隊峰會議題涉及軍售 -

本台法廣（RFI）通訊員法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）發自當地的消息說，本次峰會有四十多個國家出席。除美國和大多數的非洲國家之外，還有幾個歐洲國家。討論議題包括安全、交流經驗、還有武器和軍事裝備的銷售。這是美軍發言人邁克爾（Michael Weisman）對外透露的。

RFI Image Archive / Washington réaffirme l’influence américaine en Afrique. Ici, dans les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont vu des drapeaux américains. (illustration) REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

美國發言人還提到，本屆非洲地面部隊峰會的主要目標在於召集非洲各國的總參，圍繞挑戰和可付諸於行動的解決辦法建立對話空間。對美軍而言，這將是一個在集體的交流框架內，聽取非洲合作夥伴們的機緣。美軍現已在一打非洲國家裡立足。每年組織數百個小規模的活動。在此討論地區和跨區域挑戰，對美方和其非洲夥伴們都極其的有益。

-- 非軍方人士赴第11屆非洲地面部隊峰會 -

本台法廣（RFI）法文報導說，第11屆非洲地面部隊峰會的予會者除軍官們之外，還有政府代表和學界的輿論領袖，總計超過300名政軍界高層。在2022年12月舉辦的美非峰會上，美國拜登總統（Président Joe Biden ）曾宣布，將在三年內投資非洲550億美元。觀察家們指出，這是一種重申美國在非洲影響力的方式。

RFI Image Archive / Washington réaffirme l’influence américaine en Afrique. Ici, le Président américain Joe Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le président sénégalais Macky Sall assistent à la séance de clôture du Sommet États-Unis-Afrique à Washington, D.C., États-Unis, le 15 décembre 2022. (illustration) REUTERS - KEN CEDENO / RFI Image Archive

本台法廣（RFI）法文網上的這篇報道最後提到，美軍在阿比讓主辦的第11屆非洲地面部隊峰會的會期預計是5天，到2023年05月12日星期五結束。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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