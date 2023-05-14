烏克蘭再遭俄羅斯導彈襲擊 巴赫穆特拉鋸戰

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烏克蘭空軍表示周六晚間到周日總共攔截俄羅斯發射的三枚導彈和25架無人機。烏克蘭和俄羅斯爭奪巴赫穆特戰場上拉鋸戰，烏克蘭方面稱取得了決定性進展。

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烏克蘭空軍表示周六晚間到周日清晨總共攔截俄羅斯發射的三枚導彈和25架無人機。

法新社指出由於俄羅斯擔心烏克蘭近期可能在烏東進行反攻，俄羅斯最近幾周加強了對烏克蘭的導彈和無人機攻擊。

烏克蘭空軍表示部署在黑海的俄羅斯軍隊從護衛艦上使用圖-95 戰略轟炸機發射巡航導彈，並且還使用伊朗沙赫德航空公司設計無人機進行攻擊。

烏克蘭總官方消息，在烏克蘭西部的捷爾諾波爾有兩人受傷。

烏克蘭當局的慣例是不對軍事和戰略基礎設施受到打擊進行評論。

另外，烏克蘭和俄羅斯爭奪巴赫穆特戰場上拉鋸戰，烏克蘭方面稱取得了決定性進展。

據英國情報，隨着俄軍撤離，烏克蘭在巴赫穆特收復了1平方公里的區域。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾證實，烏克蘭軍隊正在該市郊區正在“大刀闊斧”推進，該市 95% 以上由俄羅斯軍隊控制。

同時俄羅斯方面也聲稱在巴赫穆特市及其周邊地區取得進展。俄羅斯國防部在其每天的報告中說，瓦格納集團的突擊部隊已經“解放了該市西北部的一個街區”。

與此同時，前線地區頓巴斯緊張局勢開始加劇。