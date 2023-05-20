智利推動採礦業支持社會項目

RFI原材 / 南美社會

拉美 – 在南美洲，智利總統加夫列爾·博里奇（Gabriel Boric）是一位80後。這位十分的年輕左派政治家在2022年03月出任國家元首前，曾提出要以智利採礦業支持國內的社會項目作。這也是其2021年時的競選承諾之一。在此大背景下，智利議會於本周最終通過了一項新法律，提高對銅礦企業的徵稅。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，在全球最大的產銅國智利，該國議會已於本周三（2023年05月17日）最終通過了一項對銅礦企業增加收稅的法律。智利政壇的左右兩派都支持這項，旨在提高與智利銅礦石開採和銷售有關企業利潤稅收的新法律。

RFI Image Archive / La mine d'Escondida, située à Antofagasta dans le nord du Chili produit environ 927 000 tonnes de cuivre par an, soit 5% de l'offre mondiale. (illustration) REUTERS - Ivan Alvarado / RFI Image Archive

預計，在這一新的法律實施後，每年將給智利政府額外帶來15億美元的財政收入。該國財政部長表示，這筆稅收的三分之一將被下撥到全國各地，及遭受採礦業影響最嚴重的城鎮和300多個貧困城鎮。

-- 智利政府要彌補過去的失誤 -

本台法廣（RFI）的同一法文報道還注意到，智利財政部長表示，所有集體將在預算中收到這筆取自銅的收入。當局尋求避免過去所發生的，智利的自然資源在開發後卻蒸發了，沒有被投入到國家的發展及其未來。

-- 智利銅礦業的稅率超過40% -

執行方表示，在新法實施後，智利采銅企業的稅率從之前的35.5%上升至40.1%。但德勤事務所（Deloitte）認為更高，稅率在44%左右。這就超過了智利采銅業的主要競爭對手秘魯和澳大利亞。

-- 智利在采鋰業提出公私合營 -

本台法廣（RFI）的這一篇法文報道最後指出，智利的左派議員在2018年就提出了這項法案。2022年，博里奇總統（Gabriel Boric）領導的現政府再次提了出來。

RFI Carte / Le Chili. 南美國家：智利 © RFI Carte

智利總統在2023年4月還宣布，要對鋰礦行業實施公私合營。智利目前是繼澳大利亞之後，全球第二大產鋰國。銅和鋰都屬於製造電動汽車可充電電池的關鍵金屬。在全世界為尋求控制氣候升溫而避開使用化石能源之際，這些關鍵金屬的需求看漲。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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