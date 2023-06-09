布林肯據報最快於下周訪華

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據政客新聞網（Politico）6月8日援引知情人士報導，美國國務卿布林肯計畫（Antony Blinken）最快於下周前往北京。布林肯的訪華行程將標誌着自2018年時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以來美國官員對中國的最高級別訪問。據悉，美國國務院仍在敲定布林肯訪華的細節。

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據透露消息的知情人士介紹，布林肯在目前的中東之行後有望抵達北京。布林肯本周在沙特阿拉伯參加多場會議，包括與打擊恐怖組織“伊斯蘭國”的國家代表聚會。當被問及布林肯訪華計畫時，美國國務院首席副發言人帕特爾(Vedant Patel)表示，我們“沒有任何要為國務卿宣布的行程”。中國駐美大使館沒有證實布林肯即將訪華的消息。其發言人僅表示，中方對與美方進行對話持開放態度。

《華爾街日報》周四援引熟悉機密情報的美國官員報導稱，中國和古巴已達成一項秘密協議，在距離美國佛羅里達州約100英里的古巴建立竊聽設施。報導指，在這一消息曝光後，布林肯此時訪華或會引來美國國會議員的批評。不過，拜登政府和古巴政府都否認了相關報道的準確性或真實性。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·科比(John Kirby) 周四通過聲明表示，“這個報道不準確”。他最初在當天上午對《華爾街日報》說，“不能對這一具體報道發表意見”，但美國官員“清楚地知道，而且已經多次談到中華人民共和國（PRC）努力在世界各地投資可能具有軍事目的的基礎設施，包括在這個半球”。

古巴外交部副部長科西奧（Carlos Fernandez de Cossio）否認了相關報道。在周四於哈瓦那舉行的新聞發布會上，他稱這些報道“完全錯誤”和“誹謗”。拜登政府在2月份中國間諜氣球事件後，一直在努力恢復雙方的高層外交和軍事溝通。事發時，布林肯原定即將訪問中國，但由於氣球事件引起的反彈而被推遲。

約翰·科比周二稱，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）、美國國家安全委員會負責中國和台灣事務的高級主任貝蘭（Sarah Beran）本周早些時候訪問北京的目的之一是“確保溝通渠道保持暢通，並討論未來訪問的可能性，更高級別的訪問”。

中國外交部官員最近幾周公開回絕了拜登政府的外聯活動，理由包括美國對華高科技半導體的出口限制、對台灣的持續軍售以及拜登政府上個月號召七國集團（G7）協商“去風險和多樣化”以減少對中國的依賴。

5月21日，拜登在出席七國集團廣島峰會後的新聞發布會上表示，美中關係即將“解凍”。隨後，中國商務部長王文濤飛往美國，與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及美國貿易代表戴琪分別會面。但中方另拒絕了美中防長在月初於新加坡舉行的香格里拉對話會期間進行會談的邀請。

依照美國國務院的信息顯示，布林肯已經於周四結束了對沙特為期3天的訪問。