聯合國難民署：全球約1.1億人背井離鄉 創紀錄

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聯合國難民署6月14日發布年度報告指出，截至2022年底由於戰爭、迫害、暴力和侵犯人權行為導致全球約1.1億人背井離鄉，創下最高紀錄，中低收入國家接受難民人數最多。

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聯合國難民署今天發布年度報告指出，截至2022年底由於戰爭、迫害、暴力和侵犯人權行為，特別是氣候變暖引發的環境災難導致全球背井離鄉人口達到創紀錄的1084億，比一年前增加了1910萬，為有史以來最大增幅。

今年全球被迫流離失所人口的增長趨勢並未減緩。

聯合國難民署預計，由於阿富汗局勢不穩，蘇丹武裝衝突和俄烏戰爭會導致迫流離失所人數猛增。

聯合國難民署高級專員菲利普·格蘭迪指出，收容背井離鄉難民最多的是中低收入國家，而不是富裕國家。46個最不發達國家佔全球GDP的不到1.3%，卻收容了3/4以上的難民，土耳其和伊朗排在榜首。

聯合國難民事務專員格蘭迪對歐盟近期在移民政策方面取得的進展表示歡迎，稱是嘗試用相對公平措施來解決移民問題，他呼籲歐洲和美國應該接受尋求政治庇護者。

這位高級專員同時呼籲需要更多的國際支持和更公平的責任分擔，結束衝突並消除障礙，讓難民可以自願、安全和有尊嚴地返回家園。

2022年來自 38 個國家的 33萬9千多名難民得以返回家園。