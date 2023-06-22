中國以外首個習思想專門研究機構在俄羅斯成立

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據俄羅斯《生意人報》22日報導，第一個研究中國國家主席習近平思想的研究室日前在俄羅斯成立。這是中國以外的第一個此類研究中心。

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據中國官媒新華社報導，該研究室（俄文全稱為“中國當代意識形態和習近平思想研究室”）由俄著名智庫、俄科學院中國與現代亞洲研究所建立，彙集了俄重要專家學者，旨在系統研究習近平新時代中國特色社會主義思想。

俄科學院中國與現代亞洲研究所所長巴巴耶夫（Kirill Babaev）告訴記者稱，習近平新時代中國特色社會主義思想是一個完整的科學體系，俄羅斯需要了解當代中國國家建設的思想原理。

報導指，巴巴耶夫說，讓俄社會各界了解習近平新時代中國特色社會主義思想，理解新時代中國取得如此發展成就的思想源泉，弄懂未來中國發展方向，是成立研究室的初衷。

《生意人報》報導指，研究將重點關注習近平在經濟、外交和國內政策、社會政策、文化、藝術和意識形態等領域的思想。研究室將與中國的科學中心建立聯繫，舉辦多次聯席會議和圓桌會議。

據悉，第一批研究成果將於2025年以專著形式出版。據巴巴耶夫介紹，這些成果將幫助包括俄各級官員在內的讀者了解習近平新時代中國特色社會主義思想的內涵及其對中國發展和俄中關係走向的重要意義。

巴巴耶夫表示，俄羅斯理解習先生的想法決定了中國在許多方面的政策。“我們也明白，這不是一兩年的政策，而是會持續很長時間。因此，它將決定中國在很長一段時間內的活動，”巴巴耶夫說。