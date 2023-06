拜登自辯其“獨裁者”言論，並稱仍然希望與習近平會面

美國/政治/中國

據美聯社報導,美國總統拜登(Joe Biden)周四為他日前在競選籌款活動就中國發表的嚴厲言論辯護,包括稱習近平主席為“獨裁者”。拜登在白宮與印度總理莫迪(Narendra Modī)出席聯合新聞發布會時稱,他的言論不會對美中關係產生負面影響。拜登表示,他仍然期望在不久的某個時候與習近平會面。拜登說,他就中國的直率言論“只是我不會有太大改變的事情”。

美聯社報導指,就在白宮記者會的幾個小時前,中國駐美大使館表示其已提出嚴正交涉和強烈抗議。中國駐美大使謝鋒周三對白宮和美國國務院高級官員說,華盛頓“應採取認真的行動來消除”拜登所說的話“的負面影響”,“否則一切後果將由美方承擔”。

中國駐美大使館在一份聲明中說:“隨着最近對中國政治制度及其最高領導人不負責任的言論,人們不能不質疑美方尋求穩定關係的誠意”。聲明稱,“中國政府和人民不接受任何針對中國最高領導人的政治挑釁,並將作出堅決的回應。”

在周四的記者會上,有記者向拜登提問說,“總統先生。我有一個問題要問(莫迪)總理。但首先,要問您兩部分的問題:您本周在一個籌款活動上的評論似乎是近期記憶中一位在任美國總統首次稱一位中國領導人為獨裁者。對習主席的這些評論是否破壞了您的政府在與中國保持關係方面取得的進展或使之複雜化?” 接着該記者就拜登是否在與莫迪的會談中提及印度人權和民主問題進行了第二部分的提問。

隨後,拜登回答稱:“你的第一個問題的答案是:不。你知道,當我們與包括印度在內的世界各地的盟友和夥伴交談時,我選擇和避免說我認為是與中國關係的事實的想法,只是我不會有太大改變的事情。(is just not something I’m going to change very much)”

拜登補充說:“我已經說了一段時間了,關於與中國關係的歇斯底里正在崩潰和移動,諸如此類。你可以說,我們發生了一件引起一些混亂的事件。但是布林肯國務卿的中國之旅進行的非常好。我期望在不久的將來某個時候與習主席會面。我認為這沒有產生任何實際的後果。”

美聯社報導提及,美國政府官員周三為拜登引起北京不滿的言論進行了辯護,稱總統有意區分世界民主國家和專制國家。美國國務院周四表示,不會對私下外交討論發表評論。

美國財政部長耶倫(Janet Yellen)周四在巴黎出席活動時談到了美中間的這一最新分歧。耶倫表示,“有關那個言論,我認為拜登總統和我都認為保持溝通至關重要……以消除誤解和誤判。我們需要在可能的情況下共同努力。”

耶倫補充說,“但是,我們有分歧,我也很坦白地承認我們確實有分歧。” 她最近一直推動美中之間改善關係並爭辯說,為了維護全球穩定,合作是需要的。

拜登周二在加州的一次競選籌款活動中說:“習近平之所以非常不高興,是因為當我(下令)擊落那個裝有兩大箱間諜設備的氣球時,他不知道氣球在那裡。不,我是說真的。這對獨裁者來說是極度的難堪,當他們不知道發生什麼事時。它(氣球)原本不應該去那裡,它被吹離了航道,穿過阿拉斯加,然後向下穿過美國。”

次日,中國外交部發言人毛寧在記者會上說,“美方有關言論極其荒謬,極不負責,嚴重違背基本事實,嚴重違背外交禮儀,嚴重侵犯中方政治尊嚴,是公開的政治挑釁”。她表示:“中方對此強烈不滿,堅決反對。”