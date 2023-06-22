美政府高官對拜登的“獨裁者”發言措手不及

美國/中國/政治

據美國全國廣播公司（NBC）報導，美國高級官員周三表示，當拜登總統（Joe Biden）將中國國家主席習近平描述為“獨裁者”時，他們感到措手不及，特別是這發生在布林肯（Antony Blinken）國務卿訪問北京並似乎在兩國緊張關係中達成突破的24小時後。美方官員周三私下裡試圖向中方澄清，拜登對習近平的描述並不反映其政府的新談話要點或官方政策轉變。美方官員說，他們預計這場爭議不會成為布林肯在訪華中取得進展的重大挫折。

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拜登周二在加州的一次競選籌款活動中說：“習近平之所以非常不高興，是因為當我（下令）擊落那個裝有兩大箱間諜設備的氣球時，他不知道氣球在那裡。不，我是說真的。這對獨裁者來說是極度的難堪，當他們不知道發生什麼事時。它（氣球）原本不應該去那裡，它被吹離了航道，穿過阿拉斯加，然後向下穿過美國。”

次日，中國外交部發言人毛寧在記者會上說，“美方有關言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁”。她表示：“中方對此強烈不滿，堅決反對。”

據NBC報導，一位拜登政府高級官員周三說，“總統坦誠地談論中國和我們之間的分歧，這應該不足為奇——我們肯定不是唯一這樣做的”。該官員補充說，“總統認為，外交，包括布林肯國務卿進行的外交，是管理緊張局勢的負責任的方式。布林肯國務卿的行程很好，取得了一些進展。我們完全期望在此基礎上取得進展。”

第二位拜登政府高級官員周三表示，布林肯對總統發表引起轟動的言論已經習以為常，並沒有感到不安。這位官員稱，中方在與布林肯的長時間會談中很清楚，美國在一些問題上仍會與他們意見相左，但這兩個超級大國仍需要在力所能及的範圍內相互合作。

報導稱，官員們對拜登的講話提出了不同的看法，這表明拜登的講話並不是經過計畫的。第三位美國高級官員淡化了拜登的言論，說他只是對獨裁者發表了籠統地評論，而不是專門指中國領導人。但另一位官員說，很明顯，總統稱習是獨裁者。

發生該事件的募捐活動在舊金山郊區一個富裕的地方舉行，裡面不允許有新聞相機或錄音。只有少數記者被允許在裡面做記錄。白宮還按照所有競選籌款活動的做法，刊登了一份總統講話的記錄。

拜登在與富有的民主黨捐贈者舉行的閉門會議上往往比在鏡頭前更加暢所欲言。去年秋天在洛杉磯的一次籌款活動中，拜登不祥地警告說，如果俄羅斯總統普京在烏克蘭使用戰術核武器，就會發生“世界末日”。

在其他場合，拜登選擇在敏感的外交政策問題上公開發表自己的看法，即使在全世界都在關注他的情況下，也與美國政府的官方政策不一致或引發爭議。例如，拜登曾多次表示，如果中國對台動武，美國將進行軍事介入，但他的助手們卻澄清說，美國長期政策沒有改變。

去年3月，在波蘭首都華沙關於俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的演講結束時，拜登就普京說：“看在上帝的份上，這個人不能繼續掌權”。其政府官員迅速採取行動澄清，他的即興發言並不標誌着美國對俄羅斯內政的立場有了正式改變。

美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，白宮的官員們沒有試圖澄清拜登的言論。雖然一些美國官員在閱讀了總統的發言後表示驚訝，但幾乎沒有跡象表明拜登在詳述他對今年早些時候造成美中關係暫停的氣球事件的看法時說錯了話。

據CNN報導，一位熟悉此事的人士說，拜登關於習近平一直對該氣球不知情的評估準確地反映了美國關於這一事件的情報。但公開透露這一信息，正如拜登在過去幾天里兩次所做的那樣讓一些官員措手不及，因為此前這只是對局勢的私下評估。

另一位政府高級官員說，拜登在中國問題上的坦率並不令人震驚。該官員說，“總統坦率地談論中國和我們之間的分歧，這不應該令人感到驚訝——我們當然不是唯一這樣做的。”

CNN報導稱，布林肯還沒有回到華盛頓向拜登當面介紹他的訪問情況，不過白宮官員說，國務卿一回來就計畫這樣做。華盛頓的高級外交官周一說，美中兩國在使關係回到正軌方面取得了“進展”，雙方都同意有必要“穩定”其雙邊關係。

這位高級政府官員表示，相信拜登的言論不會破壞美國與中國的外交努力，並斷言“完全有望在”布林肯最近訪問北京期間取得的進展的基礎上更進一步。“總統認為，外交，包括布林肯國務卿進行的外交，是管理緊張局勢的負責任的方式。布林肯國務卿的行程很好，取得了一些進展。我們完全期望在此基礎上取得進展，”該官員說。

報導指，在周二的其他講話中，拜登讚揚了布林肯修復美中關係的工作，重申他“做得很好”，並補充說，改善關係“需要時間”。在當天的第二場籌款活動中，拜登告訴捐贈者，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）也將有望“很快”訪問中國，重點關注環境問題。

拜登本人在周末告訴記者，他希望在未來幾個月內與習近平會面，認為高層接觸是防止兩國關係陷入衝突的最佳途徑。在他發表評論後，一些官員表示，現在說籌款活動的言論是否會導致雙邊關係再次破裂還為時過早。“這取決於中國，”一位官員說。

白宮周二表示，現在猜測這樣的會面是否會在今年9月於印度舉行的二十國集團（G20)峰會期間發生還為時過早。美中領導人上次是在印尼巴厘島舉行的二十國集團會議上會面。兩位領導人還可以在拜登11月於舊金山主持的亞太經合組織峰會的間隙安排一次會晤。習近平上一次訪問美國是在2017年，與時任總統特朗普在海湖莊園會談。

美國國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比(John Kirby)周二說，他沒有任何拜習會面的時間或日期的消息。他說：“關於與習主席的下一次討論和會晤，我沒有什麼可說的”。

約翰·柯比引用拜登關於美中領導人未來幾個月可能舉行會談的評論說，“這將會發生，而且會在適當的時候發生”。“無論它是否在今年的二十國集團會議上發生，我根本不知道，也不會在這麼早談論這個問題，”他接著說。