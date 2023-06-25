希臘國會大選 保守派新民主黨可望單獨執政

希臘25日舉行國會大選，已公布的局部開票結果顯示，保守派總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）可望率新民主黨取得過半席次，贏得第2個任期，而且新民主黨將可單獨執政。

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法新社報道：目前已開出35%選票，新民主黨得票率超過40%，遙遙領先前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）所領導“激進左派聯盟”（Alexis Tsipras）的不到18%。這是保守派近50年來取得的最大優勢。

米佐塔基斯的保守派新民主黨在5月21日的第一輪選舉中獲得40.8%選票，贏得146個議席，距離絕對多數還差五個。不過，米佐塔基斯當時表明拒絕與其他政黨組閣，因此希臘定於6月25日進行第二輪選舉。

55歲的米佐塔基斯領導希臘走出疫情，經濟連續兩年出現強勁成長。根據新一輪大選的規定，贏得最多選票的政黨可多拿到50個席次，藉此確保內閣能順利產生。人們普遍預期新民主黨將勝選，單獨組閣。

米佐塔基斯之前多次表明，希望新民主黨能獨立執政。路透社報道，最近幾天的民調顯示，新民主黨獲得超過40%的選票；前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）領導的激進左翼聯盟（SYRIZA）則以約20%的得票率落後。

希臘各地的投票站星期天上午7時開放，12小時後關閉。第一輪大選中得票率前三的黨派均未成功組建聯合政府。確認組閣失敗後，總統薩克拉羅普盧5月24日任命高等法官、審計法院院長薩馬斯（Ioannis Sarmas）為看守總理，組建看守政府。