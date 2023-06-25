被問及拜登“獨裁者”言論 布林肯：總統代表我們所有人說話

美國/政治/中國

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在周日播出的三檔不同的電視專訪節目中，回答了記者有關俄羅斯國內局勢及其日前訪華的相關問題。

廣告 繼續瀏覽後續

在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）《面向全民》節目採訪中，主持人瑪格麗特·布倫南(Margaret Brennan)提問稱，“我想問您關於北京的問題。本周早些時候我和您在那裡，我聽您非常仔細地挑選您的每一句話。然後在我們返程的路上，拜登總統稱習近平是一個面臨經濟問題的獨裁者，他不知道自己的軍隊在美國上空飛行間諜氣球在做什麼。這對您所做的工作有多大傷害？”

布林肯回答稱，“瑪格麗特，我想你在這次旅行期間和旅行後聽到我說的一件事是，主要目的是為兩國關係帶來一些更大的穩定性。但是，我在這次訪問中對中國同行說的一件事是，我們將繼續做你們不喜歡的事情和說你們不喜歡的話，就像你們無疑將繼續做我們不喜歡的事情和說我們不喜歡的話。如果你看看中國外交部每天發出的信息，你會聽到這些。”

瑪格麗特·布倫南追問，“您是說那是戰略言論嗎？” 布林肯稱，“總統總是坦率地說話，他說得直接，說得清楚，他代表我們所有人說話。”

採訪中，瑪格麗特·布倫南還就俄羅斯局勢問道，“您還說，中國官員向您保證他們不會向俄羅斯提供致命性的援助，但中國公司卻在提供。據美國財政部稱，中國公司也與瓦格納集團有業務往來。您是否與中方接觸過，試圖評估俄羅斯內部現在發生了什麼？”

布林肯回答說，“再說一遍，我不能談及我們可能或可能沒有的任何外交接觸。但你說得很對，當談到訪問時，中方確實向我們以及許多其他國家重申，他們沒有也不會向俄羅斯提供用於烏克蘭的致命性軍事援助。我還提出了你所說的對中國公司提供這種支持的關切，並敦促他們對此保持警惕。我相信他們正在對最近幾天在俄羅斯境內發生的事情作出自己的評估。”

在接受美國全國廣播公司（NBC）《與媒體見面》節目採訪中，主持人查克·托德（Chuck Todd）問道，“在您離開中國後的24小時內，拜登總統把習近平稱為獨裁者。而中國政府選擇了被冒犯，我這樣措辭的原因是他們沒有必要這樣做。我們知道這一點。很多時候，國家們允許，國內言論為國內政治言論。有時我們會忽視與海外國家的言論。您認為中方為什麼決定對這一評論如此公開憤怒？”

布林肯稱，“查克，我不能把自己放在他們的腦海里。我可以說的是。在總統的指示下，我去了中國，試圖為兩國關係帶來更多一點的穩定性。我們有義務負責任地處理這一關係；中國也是如此。我們從世界各國都聽到了這一點。恢復強有力的溝通渠道，確保我們可以直接談論我們存在的許多和深刻的分歧，以及尋找我們可能能夠合作的地方，這很重要。我認為，我們讓這些事情開始發生。”

布林肯續稱，“但我訪問的一部分是要非常清楚地告訴他們，我們將繼續做一些事情，我們將繼續說一些你們不喜歡或不會喜歡的事情，就像你們正在做一些和說一些我們不喜歡的事情。但我們必須努力來解決這些問題，這正是我們正在做的事情。”

查克·托德問道，“所以不會為獨裁者的評論道歉？” 布林肯稱，“再說一遍，我已經非常明確，我們將繼續做我們一直在做的事情，那就是堅持我們的利益，堅持我們的價值觀，並說出我們的想法。而與此同時，再說一遍，他們也在做同樣的事情。”

在接受美國有線電視信息網（CNN）《國情咨文》節目採訪時，主持人達娜·巴什（Dana Bash）問道，“我必須問您關於中國的問題。您上周剛去了北京。這是一次撫平與中國的脆弱關係的嘗試。兩天後，拜登總統稱習近平為獨裁者，這讓中國非常生氣，他們向美國大使發出了正式的外交訓斥。總統稱習近平為獨裁者錯了嗎？”

布林肯稱，“達娜，非常清楚的是，當涉及到中國時，我們將做和說他們不喜歡的事情；他們將做和說我們不喜歡的事情。如果你看一下中國外交部每天關於美國的內容，你會聽到很多這樣的東西。”

布林肯補充說，“但是，在總統的指示下，此行的目的是試圖為這一關係帶來更多一點的穩定性，以證明我們致力於負責任地管理它——這確實是我們的義務，也是世界各國的期望，並且能夠非常直接地處理我們的分歧。”

布林肯稱，“這些分歧並不是什麼秘密。我們對民主、人權和中國在世界各地採取的一些行動的關切，也不是什麼秘密。能夠有更好、更強、持續的溝通渠道——這意味着我們可以直接談論這些分歧。我們可以在可能的情況下解決它們，但至少要避免誤解、避免誤判。這是從我們所處的競爭中走向我們想要避免的衝突的最快方式。”

布林肯說，“所以我認為在這些方面，這次訪問是積極的。而且，我再次告訴中方的一件事是，我們將繼續做和說你們不喜歡的事情。正如你們會做的那樣。而我們將解決這些問題”。達娜·巴什隨後問道，“您認為習近平是一個獨裁者嗎？” 布林肯稱：“總統說得很清楚。他說話很坦率。我已經為他工作了20多年。他代表我們所有人說話。”

此前，拜登周四在白宮出席記者會時稱，他在競選籌款活動的相關言論沒有對美中關係“產生任何實際的後果”。拜登表示，他仍然期望在不久的某個時候與中國領導人習近平會面。

北京方面，中國外交部發言人毛寧在周三的例行記者會上說，“美方的言論極其荒謬，極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁。中方對此強烈不滿，堅決反對。”

路透社援引中國駐美大使館周四的聲明報導，中國駐美大使謝鋒已就拜登的言論向白宮與美國國務院高級官員提出嚴正交涉和強烈抗議。聲明稱：“中國政府和人民絕不接受任何針對中國最高領導人的政治挑釁，並將予以堅決回應。”

聲明補充說：“我們敦促美方立即採取切實行動，消除負面影響，恪守自己的承諾，否則一切後果將由美方承擔”。聲明並批評拜登的言論“錯誤、荒謬和不負責任，是公然的政治挑釁”，亦令人質疑美方尋求穩定兩國關係的誠意。