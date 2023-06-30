布林肯下周將出訪加勒比海多國

政治

美洲 – 華盛頓消息，美國國務卿布林肯將於下周前往加勒比地區會見海地總理，海地政府曾請求部署外國軍隊，以支持海地國家警察打擊犯罪團夥，同時也希望國際部隊能阻止霍亂的傳播。

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美國國務卿將於周三前往特立尼達和多巴哥共和國Trinité-et-Tobago參加加勒比共同體（CARICOM）峰會，然後於第二天前往圭亞那。

他將於周三在峰會上會見海地總理阿里爾·亨利，討論該國的局勢。該國是美洲最貧困的國家，多年來飽受多重危機的蹂躪。 聯合國兒童基金會負責人周四表示，海地的局勢“從未如此糟糕”。

美國國務院負責該地區事務的負責人芭芭拉·範斯坦表示，布林肯將“敦促”亨利先生努力“擴大政治共識”並“找到使海地恢復民主秩序的政治解決方案”。

近一年來，總理一直要求國際部隊對他的國家進行干預，以恢復安全，以應對武裝團夥的暴力統治，以及在極度貧困和難以進入的情況下進行護理。

總理的合法性受到質疑。 海地自 2016 年以來就沒有舉行過選舉，總統若弗內爾·莫伊茲於 2021 年 7 月被暗殺。

迄今為止，還沒有任何國家願意領導一支國際部隊，因為他們認為成功的機會很小。如果巴西和加拿大積極參與這些討論，美國就拒絕領導這樣一支部隊，並支持加強當地警察。