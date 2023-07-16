沙利文：中國限制出口關鍵礦產是自我挫敗的舉動

美國/中國/政治

美國國家安全顧問（Jake Sullivan）在周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）“面向全民”節目採訪時表示，美國並不是要結束與中國的所有貿易，而在涉及國家安全的技術上，拜登政府將繼續實施其“小院高牆”（small yard, high fence）策略。

廣告 繼續瀏覽後續

CBS節目主持人瑪格麗特·布倫南在採訪中問道，“總統氣候問題特使約翰·克里（John Kerry）剛剛抵達北京。他是最近幾周內第三位訪華的內閣成員。您預計習主席和拜登很快會進行溝通嗎？”

沙利文回答說，“今天我們還沒有任何消息要宣布，但我確實希望在某個時候，拜登總統和習主席將有機會再次交談。在兩國關係中，有很多事情需要回顧。這是一個龐大、複雜、具有挑戰性的關係，必須小心謹慎地管理，只有從最高層才能真正有效地做到這一點。因此，我預計兩國領導人將在某一時刻進行交談。”

瑪格麗特·布倫南問道，“在這場高科技領域的競爭和限制中，美國商務部在很多方面都充當了矛尖的角色。據微軟稱，這是基於中國的行為者黑客攻擊的目標機構之一。據報道，美國商務部長本人的電子郵件也被黑客入侵。會對北京造成影響嗎？”

沙利文說，“首先，瑪格麗特，這是一次入侵，實際上是入侵微軟，入侵微軟的雲系統。他們通過該系統進入美國政府機構的非機密電子郵件系統。實際上，是美國政府發現了這一入侵，向微軟發出警報，並將其關閉。我們正在採取措施確保這不再是一個弱點。在過去的多屆政府中，我們曾多次遇到此類事件，我們將採取措施追究相關行為者的責任，並將在這個事情中這樣做。”

瑪格麗特·布倫南說，“根據微軟的說法，他們是基於中國的行為者。您有任何理由質疑這一點嗎？” 沙利文回答說，“不，我沒有理由質疑微軟的說法。我們經過了嚴格的歸因過程。我們還沒有正式確認其來源，但我沒有看到任何東西可以質疑微軟關於誰幹了這件事的判斷。”

瑪格麗特·布倫南談到，“美國財政部長（耶倫）告訴我們，中國決定從8月1日起切斷電腦芯片的原料來源（對鎵、鍺相關物項實行出口管制），這可能是對美國限制對華技術銷售的一些行動的報復。您認為這是以牙還牙的行動嗎？儘管你們開展了外交活動，但我們是否正處在一個升級的時期？”

沙利文回答說，“我無法了解中國決策者的想法，所以我不知道他們的動機是什麼。我所知道的是，我認為這是一個自我挫敗的舉動，因為我相信，這只會加強世界上許多其他國家的決心——去風險，找到減少依賴性的方法，並提高其自身供應鏈的韌性，包括在這一特定決定中涉及的關鍵礦產。”

沙利文補充說，“因此，從我們的角度來看，我們對正在採取的措施是明確和透明的。我們不是要結束與中國的所有貿易，我們要做的是對涉及國家安全的技術進行小院的限制，並在該小院周圍設置高牆。這就是我們要繼續做的。當然，中國將不得不作出自己的決定。”

在美國有線電視新聞網（CNN）周日播出的《國情咨文》節目中，主持人傑克·塔珀（Jake Tapper）向沙利文提到，“本周末有8000多萬美國人受到高溫預警；5500萬人受到洪水預警。氣候特使約翰·克里今天將前往中國。中國預計將成為世界上有史以來最嚴重的污染者，部分原因是聯合國允許中國保持較高的排放量，因為他們將中國歸類為發展中國家。”

傑克·塔珀補充說，“美國眾議院在3月份以415比0的投票結果推翻了該歸類。難道眾議院不正確嗎？難道現在不是聯合國停止允許中國在氣候變化問題上將自己歸類為發展中國家的時候了嗎？”

沙利文說，“實際上，傑克，《巴黎氣候協定》是在2015年達成的，我們在拜登政府中重新加入了該協議，實際上規定了包括中國在內的每個國家都有責任減少排放。我相信，全世界都應該站出來，鼓勵甚至向中國施壓採取更加積極的行動來減少排放。他們不應該以任何形式聲稱自己是發展中國家來逃避自己的責任。”

沙利文續稱，“根據《巴黎氣候協定》，他們（中方）的責任是在近期內採取重大、實質性的減排行動。在這方面，他們還有更多的工作要做。克里（前）國務卿將在北京闡述這一點。”