出席論壇被問秦剛消息 謝鋒：讓我們等着看，謝謝關心

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中國駐美大使謝鋒7月19日出席阿斯彭安全論壇，並就美中關係的系列問題與論壇主持人、財經媒體Semafor資深編輯克萊蒙斯（Steven Clemons）進行了對話。

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當被克萊蒙斯問及訪華的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）在會見中方官員時是否有機會見了秦剛外長的提問，謝鋒回答說，“讓我們等着看（Let’s wait and see）”。這一說法隨後引起了台下的笑聲，謝鋒本人也給予微笑回應。面對克萊蒙斯追問“還有嗎？”，謝鋒說，“我認為還會有其他中國領導人與基辛格博士會面”。克萊蒙斯提到，大家對中國現任外長秦剛的消息抱有興趣，後者曾擔任駐美大使，去年還參加了阿斯彭安全論壇並發言。

克萊蒙斯說，“我想，也許他是在進行秘密外交，亨利·基辛格是在與秦剛接觸，但這還沒有曝光。所以，如果有，如果發生過，我希望您能給我獨家新聞”。謝鋒表示，中國外交部發言人已就此向媒體作出過答覆，並稱“感謝您的關心”。隨後台下又是一陣笑聲。

據英國《金融時報》報導，謝鋒在論壇上還表示，在美國實施制裁和出口管制的同時，中國“不能保持沉默”，因為這將使中方更難獲得美國的先進技術，包括尖端芯片。謝鋒說，“中國政府不能坐視不管，我們不會挑釁，但也不會對挑釁退縮。所以，中國肯定會作出我們的回應。”

在被問及中俄關係以及中方拒絕譴責莫斯科對烏克蘭的全面入侵時，謝鋒說這兩個鄰國保持友好關係是“很自然的”。在回答關於他認為普京有哪些可取之處的問題時，謝鋒說自己沒有見過俄羅斯領導人。但他開玩笑說，美國前總統小布什曾說過，看着普京的眼睛，“發現他非常直率，值得信賴”。

謝鋒說，“小布什總統說過，他看着普京先生的眼睛，看到了他的靈魂，（並認為）他是可靠的”，然後大聲笑了起來。值得一提的是，小布什後來表示他對自己就普京的評論感到遺憾。