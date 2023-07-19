美官員要求台方澄清賴清德“當台灣總統可以走入白宮”言論

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據英國《金融時報》報導，美國官員已經要求台灣方面澄清民進黨總統候選人賴清德關於訪問白宮的爭議性言論。

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據悉，賴清德本月10日在出席一次競選活動中說，“在總統蔡英文的領導下，我們與白宮接近了，未來我所領導的國家，也是朝這個方向持續走近”。他續稱，“當我們可以走到白宮，台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了”。《金融時報》報導指，據華盛頓和台北的八位知情人士稱，賴清德的言論促使美國政府尋求解釋。

一位台灣高級官員說，美國國務院認為賴清德的言論與蔡英文總統在兩岸關係上採取的審慎態度不同。該官員說，“他們認為這與我們一直以來的說法大相徑庭，並詢問…… 賴清德是否會帶來更多措手不及”。

兩位熟悉情況的台灣政府官員說，華盛頓曾就這一言論進行過“詢問”，但沒有引起嚴重關切，現在問題已經解決。一位美國高級官員說，白宮“沒有與賴清德、他的競選團隊或他的幕僚接觸過”，包括關於他的言論。該官員拒絕透露美國政府的其他部門是否向台北提出了關切，並表示美方不會對賴清德的言論發表評論。

一些美國官員認為，隨着時間的推移，賴清德將會更加謹慎，但另一些官員則表示，美國政府需要就鬆散的語言發出信息。但華盛頓必須採取一種微妙的方式，因為不希望出現影響台灣選舉結果的情況。一位人士說，美國的澄清要求向北京發出了一個重要信號，即美國堅持“一個中國”政策，可以“幫助穩定日益危險的局勢”。