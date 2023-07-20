華日：中國黑客入侵了美國駐華大使伯恩斯的電郵賬戶

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據《華爾街日報》7月20日引述知情人士報導，與北京有關的黑客訪問了美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）的電子郵件帳戶，據信這次攻擊行動至少泄露了數十萬個美國政府個人電子郵箱。

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知情人士向《華爾街日報》表示，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）也在這次網絡間諜攻擊中遭到黑客攻擊。其中一人說，這兩名外交官據信是上周披露的被指間諜活動中，美國國務院被攻擊的兩名最高級別的官員。

目前還不完全清楚這次黑客攻擊行動的輪廓。雖然僅限於非機密郵件，但伯恩斯和康達的郵箱可能讓黑客了解到美國為拜登政府高級官員最近的一系列訪華活動所做的計畫，以及在最近幾個月屢受挑戰的微妙外交時期美國對其競爭對手政策的內部對話。知情人士稱，被黑客訪問的個人電子郵件的估計數量是粗略的，而且還可能增加。

美國國務院的一名發言人說，“出於安全原因，我們目前不會透露有關此次網絡安全事件性質和範圍的更多信息。國務院持續監控並應對我們網絡上的可疑活動。我們的調查正在進行中，目前無法提供更多細節”。美國國家安全委員會拒絕加以置評。

一個月前，康達陪同其上司布林肯（Antony Blinken）國務卿訪問中國。康達、伯恩斯和布林肯都參加了與中方高級官員和中國領導人習近平的會談。在北京舉行高級別會談之前，康達率領了一批級別較低的美國官員訪華，為會談奠定了基礎。

美國國務院領導拜登政府努力加強與中國的溝通，並在氣候變化和合成阿片類藥物貿易等特定領域取得進展。官員們說，在台灣問題、間諜活動和其他問題上根深蒂固的分歧導致了兩國關係的惡化，而華盛頓對北京廣泛的政治擔憂阻礙了這一趨勢的逆轉。

據微軟公司稱，最近的黑客攻擊是利用微軟雲計算環境中的一個漏洞實施的，該漏洞已被修復。微軟稱全球有二十多家機構受到影響。美國一位高級網絡安全官員上周表示，美國只有不到10家機構受到影響，其中每家機構似乎都有少量個人電子郵件賬戶被黑客直接訪問。目前尚不清楚除了美國國務院和商務部之外，是否還有其他聯邦機構成為攻擊目標。微軟尚未公開披露漏洞是如何開始的，並表示正在繼續調查這一事件。

美國官員將這次攻擊描述為外科手術性質的攻擊——針對少數專門挑選的高價值受害者，並試圖淡化其整體影響，將其比作敵對國家之間不斷進行的常規數字間諜活動。報導指，但安全專家和前情報官員表示，這次襲擊似乎異常隱秘，令人印象深刻，並指出襲擊發生的時機正值美中兩國因烏克蘭戰爭關係急劇惡化、美方發現並擊落據說是中國製造的間諜氣球、中國與古巴加強情報合作的消息曝光數月後兩國外交活動升溫之際。

美國尚未正式將此次黑客事件歸咎於中方，但拜登政府的高級官員表示，他們沒有理由懷疑微軟的評估，即黑客事件與中國黑客組織有關。中國否認了這一指控，並指責美國在全球從事猖獗的網絡間諜活動。

美國國務院的網絡安全專家最先發現了這一間諜活動。微軟表示，黑客攻擊始於5月，但直到6月中旬才被發現，這一日期與布林肯訪華的時間非常吻合，布林肯是5年來首位訪問北京的美國國務卿。