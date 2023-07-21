拜登提拔美中情局局長伯恩斯入閣

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美國總統拜登（Joe Biden）7月21日宣布將中央情報局局長威廉·伯恩斯（William J. Burns，昵稱比爾·伯恩斯）提拔為內閣成員，這一象徵性措施代表了後者在應對俄羅斯入侵烏克蘭期間發揮的重要作用。

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拜登周五通過白宮發表的聲明表示，“我很高興地宣布，我已邀請中央情報局局長比爾·伯恩斯擔任我的內閣成員。正如比爾所說：‘以誠實和正直提供的良好情報是美國的第一道防線’。自上任第一天起，比爾就證明了這些話背後的含義。比爾與國家情報總監海恩斯（Avril Haines）緊密合作，利用情報為我國贏得了關鍵的戰略優勢。”

拜登補充說，“在他的領導下，中央情報局正以清晰的目光、長期的方法應對我們國家面臨的首要國家安全挑戰——從應對俄羅斯對烏克蘭的野蠻侵略，到管理與中華人民共和國的負責任的競爭，再到應對新興技術帶來的機遇和風險。”

拜登說，“比爾總是向我提供清晰、直截了當的分析，將美國人民的安全和安保放在首位，反映了中央情報局在這一關鍵時刻在我們的國家安全決策中所發揮的不可或缺的作用。比爾以沉靜的勇氣、深深的謙遜和廣泛的專業知識贏得了中央情報局勇敢的男女工作人員的尊重。他領導有方，代表了美國最優秀的一面，我期待着在未來的歲月里繼續與他共事。”

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在過去幾年中，中情局局長一職一直在總統內閣中進進出出。特朗普執政時期的中情局局長蓬佩奧（Mike Pompeo）和哈斯佩爾（Gina Haspel）都是內閣級別的職位，但拜登上任時選擇不將這一職位納入內閣。

《華盛頓郵報》報導指，此舉在很大程度上具有象徵意義，不會賦予比爾·伯恩斯任何新的權力。但這凸顯了他在拜登政府中的影響力，並將被解讀為中情局的勝利，因為該部門是美國情報界準確預測俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭的機構之一。