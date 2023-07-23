美國會共和黨人就如何立法監管對華科技投資出現分歧

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據政客新聞網周六報導，美國國會共和黨人在監管對華投資的問題上出現了新分歧。一些共和黨國家安全派人士希望對美國在中國科技企業的投資進行廣泛監督，他們擔心美國資金正在幫助資助中國的軍事發展。另一派與華爾街關係密切的共和黨議員則對擴大對美企海外業務監管表示擔憂。

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報導指，就在拜登（Joe Biden）總統準備通過行政命令對美國在華投資進行限制之際，這一分歧危及到了共和黨為限制美國在華投資所做的努力，這也給了民主黨人一個機會，在2024年大選年之前將自己描繪成對中國政府更加強硬的形象。

對海外金融活動的任何新的監督或監管都將打破美國數十年來基本上允許美國公司在其他國家自由發展的政策。問題在於在哪裡以及如何畫清對中國經濟的允許投資與那些可以為有助於北京軍事崛起的公司或技術進步提供資金的投資之間的界限。

一些共和黨人提出建議，要求美國公司向聯邦機構通報在微芯片和人工智能等一系列中國科技領域的投資情況。共和黨籍參議員科寧（John Cornyn）和民主黨籍參議員凱西（Bob Casey）已就參議院版“2024財年國防授權法案”提出了包含上述措辭的修正案，該法案將於周二進行投票表決。

由科寧和凱西提出的該修正案是二人多年來推動的一個獨立法案的縮減版，得到了兩黨的支持，包括參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）的支持。眾議院籌款委員會和撥款委員會的民主黨人及美國前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）呼籲制定更接近上述二人最初法案的立法，給予行政當局阻止一些交易的權利。

科寧表示，他仍然支持更強有力的法案，但其無法贏得反對收緊商業監管的議員們的足夠支持。在參議院銀行委員會副主席、共和黨人斯科特（Tim Scott）等議員的反對下，科寧和凱西本周同意進一步縮減修正案措辭。斯科特反對該議案的廣泛範圍，並希望減少受到美國政府投資審查的中國行業。科寧本周在國會山說，“如果他們能給我湊齊選票，我很樂意制定（一個更強有力的法案），但這是這方面的挑戰”。

報導指，拜登政府還將在一項期待已久的行政命令中建立美國對華投資的監督程序，預計最快將於本月發布。其可能會禁止涉及半導體、量子計算和人工智能領域的商業交易。該行政命令地發布已經被推遲了一年多，因為拜登政府官員一直在爭論哪些行業應該受到監督，以及政府是否應該有權直接阻止交易，還是應該只要求相關實體通報政府認為有風險的投資。

“我們知道白宮仍在考慮一項行政命令，該命令將更進一步禁止某些投資，”科寧說。“因此，我認為我們已經有了一個很好的產品。至少這是一個好的開始，我們將繼續努力”。但是，即使是科寧和凱西縮減後的修正案，對一些眾議院共和黨人來說也太過嚴格。他們認為新的通報要求是一個滑坡，可能會導致在中國看到的那種政府高壓干預。

眾議院金融服務委員會主席、共和黨人麥克亨利（Patrick McHenry）在國會山接受簡短採訪時表示，科寧-凱西的方法“是一個糟糕的想法”。他說，“這將給國際資本分配帶來麻煩，將大規模擴大國家權力，而且不會奏效”。眾議院金融服務委員會的共和黨人則採取了不同的做法——主張通過立法阻止美國對特定名單上的中國企業進行投資。起草按這一思路立法的眾議員巴爾（Andy Barr）說，“我不認為（科寧的法案）是正確的方法。我認為我們的方法更好”。

共和黨籍眾議員巴爾說，最近幾周他加強了自己的立法提案，以爭取更多強硬派同事的支持。巴爾尚未公布更新後的立法，它將指示美國商務部和五角大樓等負責維護企業黑名單的聯邦機構優先制裁某些中國科技行業。巴爾上周在國會山說：“我試圖說服我的同事們採取的方法是制裁，而不是笨拙的官僚式的對外資本（管制）制度”。他稱，“我想我已經得到了更多的支持”。

巴爾說，根據他的提議，美國各政府機構“必須特別關注國家安全關切領域——人工智能、量子計算、半導體、高超音速，無論這些敏感技術是什麼，只要涉及國家安全”。巴爾的主張贏得了國會山一些強硬派議員的支持。巴爾曾希望金融服務小組委員會能在本月晚些時候的標註會上審議他的議案，但現在他表示，由於該委員會還在處理許多其他問題，因此可能會推遲到9月份。麥克亨利說，他總體上支持巴爾的方法，但拒絕透露該議案是否會在本月獲得小組委員會的投票。沒有投票就無法推進立法進程。

與此同時，共和黨的強硬派議員還希望更進一步。眾議院美國和中共戰略競爭特設委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）說，“我希望最終採取的是一種針對具體行業的方法，我們說不投資中國的人工智能、不投資防務（公司）、不投資某些形式的生物技術——在這些顯而易見的領域，我們不應該為自己的毀滅提供補貼”。他說，“但我願意更進一步，我會說，根本不應該允許大學基金、州政府和地方政府等稅收優惠實體在中國投資。”

加拉格爾和其他共和黨人都承認，他們的立法議程存在衝突，但都表示希望能在未來幾個月內達成協議——要麼在國防授權法案協商委員會上達成協議，要麼通過其他途徑達成協議。加拉格爾說，“我個人傾向於建立一個比凱西-科寧法案更強有力的結構，但我們仍在與各管轄委員會就此開展工作、我知道時間緊迫，但我對我們能夠達成共識持謹慎樂觀的態度。”