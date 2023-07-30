拜登：我告訴習近平美國就是太平洋國家

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美國總統拜登（Joe Biden）7月29日走訪了美國東北部緬因州的多座城市，參加促進經濟、製造業的官方活動，並出席了與其支持者舉行的競選招待會。拜登在自由港市出席競選活動時向緬因州選民介紹了他上台後在內政與外交方面取得的進展，及對當前問題的一些看法。

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拜登在講話中提及，“我認為我們正處在一個真正的歷史拐點。我的一位物理學教授曾說過，拐點就是當你以每小時60英里的速度在高速公路上行駛時，突然向右轉了45度或30度。你再也回不到原來的道路上了。在世界歷史上，每隔五、六、七代人就會出現這樣的拐點。”

拜登說，“但世界正在改變——改變不是因為喬·拜登當上了總統，也不是因為普京領導着俄羅斯。而是因為全球變暖，一切都在改變。我上一次和普京在一起是在兩年前的聖誕節，我指出：他有八個時區（指俄羅斯），整個凍土帶都在融化。甲烷正在泄漏。再也不會結冰了。我們必須應對根本性的變化。我們看到的不僅僅是氣候的變化，而是整個世界的根本性變化。因此，我們最好在外交政策與國內政策方面着手應對這些改變。”

在談到經濟問題時，拜登說，“首先，你們知道，在經濟方面，我們在頭兩年取得了一些真正的進展。我們新增了1320多萬個工作崗位，超過了大流行病時期。通貨膨脹率從9%降到了3%。在這種情況下，我們創造了81萬個製造業工作崗位。有多少人被告知製造業已死？你們在緬因州的小鎮上親眼目睹了這一切，正如在特拉華州、中西部、內華達州——我是說內布拉斯加州，所有紅州、藍州。”

拜登舉例說，“爸爸媽媽在一家工廠工作了30年，賺取了可觀的薪水，突然有一天，工廠倒閉了，去了國外。為什麼？我們開始了一個過程，我們把整個涓滴經濟學的概念發揮到了極致。我們找到世界上最廉價的勞動力，然後把工廠運到那裡。然後我們把產品運回來在這裡銷售。然後美國陷入困境。好吧，我決定，改變的方式——在這裡應對一個改變了的世界——並不是我們不能再競爭了，而是因為我們對如何競爭的理念是錯誤的。我一直在做這件事，我知道我看起來不像，但我已經做了很久了。”

談到基建問題時，拜登說，“我們曾經擁有世界第一的基礎設施。我們現在排名第14位。國際人士說，我們的道路、橋樑等基礎設施排名第14位。中國曾經是，我想是17或16。現在是第2位。怎麼了？出問題了。我們的基礎設施排名世界第14位，如何才能領導世界？我不是在開玩笑。從實際角度考慮，只是純粹的實際角度。”

稍後在談到國際問題時，拜登說，“但我的總體觀點很簡單：作為一個國家，我們可以利用的東西太多了——我們可以利用的東西太多了。我們只要記住，以上帝之名，我們是誰。我們現在的處境是，如果你看看我們在世界各地所做的事情——你知道，有誰認為戰後時代仍然存在，第二次世界大戰結束後的道路規則仍然存在？我是非常認真的。這不是誇張，只是直接的陳述。它不存在了。”

拜登說，“我的一生，我之所以拒絕競選州長，這是我年輕時的一項非常重要的工作——是因為我想參與外交政策。我一生中的大部分時間都在擔任（美國參議院）外交關係委員會主席，或（在擔任副總統時）為貝拉克（奧巴馬）或現在做外交政策工作。看看現在的情況，真是令人着迷。有誰認為，如果我們沒有振作起來，歐洲有可能團結在一起嗎？不是開玩笑，不是開玩笑。”

拜登說，“我與七國集團（G7）和歐盟的國家元首一起度過了180多個小時，只是讓大家團結一致。當今的北約比它存在以來的任何時候都更強大——（掌聲）——不僅僅是因為我，而且北約現如今更為強大。”

拜登說，“看看中國在印度洋發生了什麼，習近平問我為什麼稱自己為太平洋國家。我說：‘因為我們就是。我們在太平洋上的邊界比你們更長。我們是太平洋國家’。我說：‘除非我們為你們提供所需的穩定，否則你們根本無法移動’。我向你們保證，他看着我說：‘你說得對。你說得對’。”

拜登說，“看看發生了什麼。有誰會想到日本會把軍事預算增加到超過其國內預算，並站在西方一邊幫助一場歐洲的戰爭？這就是日本正在做的。這極大地改變了局勢。下周，我將在戴維營主持一個小（聽不清）會議。我將邀請日本和韓國領導人參加。他們在二戰後達成了和解：根本性變化。”

拜登說，“看看東南亞發生了什麼，現在我把印度、日本、澳大利亞和美國組成了‘四方安全對話’。習近平說：‘你為什麼要這麼做？你想包圍我’。我說：‘不，不是這個原因。我只是想確保道路規則不會改變’。”

拜登說，“國際空域就是國際空域。國際水域就是（國際）水域。你不能說我們不能。好吧，我們要在那裡設立一個空中識別區，也就是說，你不能飛過某些區域，儘管那是國際空域 。猜我們做了什麼？我們讓一架B-1轟炸機飛過去了 。不是開玩笑 。不是開玩笑。因為我們不能讓這種變化發生。”

拜登說，“我接到了越南元首的電話，他迫切希望在我參加二十國集團（G20）峰會時與我會面。他希望將我們提升為與俄羅斯和中國一樣的（越南）主要合作夥伴。你們認為這是怎麼回事？不，我不是在開玩笑。我不會帶你們環遊世界（講遍全球），但問題是：世界正在改變。”

拜登談到，“世界正在發生巨大變化。我們希望促進民主——民主。看看中東發生了什麼。我去沙特阿拉伯被批評了，還記得嗎？你們猜怎麼著？我讓他們阻止了以色列的越境飛行 所以，他們（沙特和以色列）可能正在緩和關係。我想說的是，我們可以為這個有朝一日成為總統的年輕人創造一個更安全、更美好、更有保障的世界。我們知道誰在第一線，誰在第二線，等等。”

拜登表示，“如果你們仔細想想正在發生的事情，就會發現，如果我們處理得當，國內經濟政策與外交政策是相互融合的。我可以讓我們的國家比以往任何時候都更安全、更有保障。”