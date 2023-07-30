美國非洲政策走向不利南非？

RFI專欄 / 非洲經濟

美非關係 – 在南半球，非洲內陸國博茨瓦納首都哈博羅內（Gaborone）於兩周前的2023年07月11日至14日舉辦了第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）。本屆峰會為期三天的，吸引了上千名非洲政商界人士，其中包括非洲的4位國家元首，2名政府總理。與會的美國代表團陣容也很強大，有白宮國家安全顧問、負責非洲事務的拜登總統特別助理賈德·德佛蒙特（Judd Devermont）、美國貿易發展署(USTDA)署長伊諾·埃邦(Enoh Ebong）和相當於美國發展銀行的聯邦金融機構：美國國際開發金融公司（DFC）首席執行官斯科特·內森（Scott Nathan）等數名高官。而南非則相對低調，赴會的是國有企業部長普拉溫·戈爾丹（Pravin Gordhan）。這引起了本台法廣（RFI）特派記者的注意。

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-- 南非希望繼續享有對美出口的關稅優惠 -

於兩周前赴哈博羅內（Gaborone）採訪第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）的本台法廣（RFI）特派記者指出，負責非洲事務的一支美國高級代表團，兩周前曾在博茨瓦納首都駐足數日之久。在相距300公里外的南非行政中心，比勒陀利亞或普瑞陀利亞（Pretoria）當局卻在同時派出了一支高層代表團前往華盛頓。這支南非政府代表團成員包括：總統府部長昆布佐·恩特沙韋尼夫人（Khumbudzo Ntshavheni）、財政部長埃諾赫·戈東瓜納（Enoch Godongwana）和貿易、工業與競爭部長易卜拉欣·帕特爾（Ebrahim Patel）。它們的任務是尋求華盛頓諒解，繼續享有美國《非洲增長與機會法》（AGOA）的優惠。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM - RFI

本台法廣（RFI）法文網自2023年07月24日星期一開始，曾連續四天在《非洲經濟»（Chronique Afrique Economie）專欄里逐日播出特派記者在第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）上所採集的錄音片段。其中，在本周二刊出的第二篇報道原標題為：[Sommet d'affaires États-Unis-Afrique: l’Afrique du Sud bientôt exclue de l’Agoa? ]。換做中文可被譯作[美非商業峰會:南非很快將被退出《非洲增長與機會法》（AGOA）？]。下面是簡介以供分享。

-- 南非政府派出高層代表團赴華盛頓溝通 -

本台法廣（RFI）法文網於2023年07月25日星期二刊出記者克萊爾（Claire Bargelès）的報道。就第15屆«美國和非洲商業峰會»（US-Africa Business Summit）在博茨瓦納首都舉行之際，南非政府派出了一支高級代表團反相而行，嚮往華盛頓。美國商務部負責撒哈拉以南非洲事務的代表葛佳琳（Cynthia Griffin）評論說，這是"一次有必要的訪問"。她還說，這樣的開放溝通對每一方而言都十分重要。這是為了分享不同的觀點。

RFI Image Archive / AGOA ( African Growth and Opportunity Act) est une loi américaine signée en 2000, était jusque-là l’une des pierres angulaires de la stratégie commerciale des États-Unis avec les pays du continent africain. (illustration) © AGOA

本台法廣（RFI）特派記者提到，美國國會兩黨代表上個月曾表示，要把南非踢出美國的《非洲增長與機會法》（AGOA）。這並非比勒陀利亞首次遭到如此威脅。2015年的折中辦法是，南非向美國家禽開放市場。

-- 南非當前與美國關係緊張始於俄烏戰爭 -

與莫斯科之間的聯繫是比勒陀利亞和華盛頓當前分歧的原因。就此，赴哈博羅內（Gaborone）的南非國有企業部長普拉溫·戈爾丹（Pravin Gordhan）認為，這種聯繫是有用的。南非私營企業人士則希望俄羅斯總統缺席金磚峰會（Brics）將會有助於緩和與美國的緊張。南非工會人士則表示，如果南非被踢出美國的《非洲增長與機會法》（AGOA）可能會帶來嚴重後果，將波及農業、汽車工業和採礦業。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © FMM - RFI Chronique

作為美國在非洲的重要貿易夥伴，南非在《非洲增長與機會法》（AGOA）框架內，2021年的對美出口金額曾為25億美元。本台法廣（RFI）特派記者還注意到，前往華盛頓的南非高層代表團中的工會人士和商界代表曾在這一訪問期間，會晤了美國貿易代表戴琪女士（Katherine Tai）。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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