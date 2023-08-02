特朗普被控試圖推翻大選結果 彭斯：國家比一個人更重要

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8月1日，美國前總統特朗普在司法部特別檢察官調查中因涉嫌試圖推翻2020年總統選舉結果而被提出4項刑事指控。特朗普執政時期的副手、美國前副總統彭斯對此評價稱，“我們的憲法比任何人的職業生涯都重要”。

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美國司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）周二向華盛頓聯邦地區法院提交了起訴書。起訴書指控特朗普犯有三項共謀罪：一是串謀欺詐美國政府，二是阻撓妨礙政府公務，三是剝奪聯邦法律或憲法規定的公民權利。特朗普還被控第四項妨礙官方程序的罪名。

與特朗普同為2024年大選共和黨總統參選人的彭斯在一份聲明中評價道，“今天的起訴是一個重要的提醒：任何將自己置於憲法之上的人都不應該成為美國總統”。

根據起訴書，當彭斯對特朗普可以阻止拜登獲勝的想法表示反對時，特朗普對彭斯說：“你太誠實了”。彭斯被傳喚到提交起訴書的大陪審團面前作證，他在自己的書《上帝保佑我》（So Help Me God）中提到了這段故事。

起訴書還稱，特朗普在2020年12月25日給彭斯打電話祝他“聖誕快樂”時，向彭斯逼問推翻選舉的計畫。起訴書稱，彭斯在回應時告訴特朗普，“我不認為我有權改變結果”。

彭斯在聲明中強烈批評特朗普，稱儘管這位前總統“有權享有無罪推定原則”，“但我們的國家比一個人更重要”。

彭斯表示：“我們的憲法比任何一個人的職業生涯都重要”。